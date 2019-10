GLD doc - Het Zwaarste Verzet

“Op de fiets kun je janken!” is een uitspraak van initiatiefnemer en deelnemer Ton van den Oetelaar, die ontdekte dat het fietsen een helend effect op zijn PTSS heeft. Het fietsen, samen of alleen, helpt om op een andere manier met de lichamelijke- en psychische wonden om te gaan. De endorfine-kick, de ‘cadans’, de buitenlucht en de omgeving zijn ideale ingrediënten om dit te bereiken. Bij het samen fietsen leidt het verleden, de passie en de kameraadschap tot een unieke teamgeest. De sportieve prestaties zorgen voor een optimistische kijk naar de toekomst en vergroot het gevoel van eigenwaarde: je kunt veel meer dan je zelf denkt, ondanks de complexe problematiek waar je mee kampt. Elke stap voorwaarts is een stap vooruit.

De fietstocht is ruim 3000 kilometer lang, begint in Bardufoss in Noorwegen, en gaat via Zweden, Denemarken en Duitsland, naar Doorn in Nederland. Deelnemers zijn onder meer ex-geüniformeerden (leger, politie, brandweer) waarvan de meesten kampen met PTSS (Post Traumatische Stressstoornis) en jongeren met complexe problematiek. Bij complexe problematiek gaat het om een mix van verschillende problematieken, zoals gedragsproblemen, een fysieke of verstandelijke beperking, erg laag IQ, verslaving, justitiële achtergrond of psychische problematiek.

De ex-geüniformeerden fietsen namens het ‘I Can Wounded Warriors Cycling Team’ en de jongeren staan onder toezicht van Pluryn. Doel van beide organisaties is om deze mensen op een zo goed mogelijke manier in onze samenleving mee te laten doen. Ieder naar eigen vermogen en met aandacht voor hun individuele problematiek. Jongeren die bij Pluryn wonen, kampen vaak met dezelfde problemen als militairen met een trauma: Angst, prikkelbaar, woede-aanvallen, agressie, concentratieproblemen, etc. Ook voor deze jongeren kan fietsen een uitlaatklep zijn, zo is de gedachte. De succeservaring die ze opdoen is bovendien goed voor hun zelfvertrouwen. Er fietsen vijf jongeren mee van de locatie Werkenrode Jeugd in Groesbeek.

De fietstocht vond plaats van 16 tot 27 juni 2018. Tijdens de langste dagen van het jaar, waarbij het 24 uur licht is. De fietstocht was in estafettevorm, waarbij drie teams elk een deel van de dagelijks afstand aflegt (±100 km). Tenminste dat was het plan. De praktijk bleek anders…

De documentaire Het Zwaarste Verzet is op dinsdag 5 november om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.