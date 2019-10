Gelderse coalitie wil stikstofcrisis niet op de spits drijven en sluit de rijen

Er was maandag verbazing over de ommezwaai in het stikstofbeleid. Na het boerenprotest wil gedeputeerde Peter Drenth het landbouwdeel van de stikstofmaatregelen opschorten. VVD, GroenLinks en de PvdA waren verbaasd. Nu sluiten ze de rijen en willen ze het vooral niet op de spits drijven.

door Gerwin Peelen

Toch staat er volgens Karin Jeurink spanning op. 'Ja, natuurlijk', zegt de PvdA'er. 'Als je dit allemaal moet horen via de media.' Het was een turbulente week waarin de vergunningsverlening weer op gang kwam, boeren protesteerden bij het provinciehuis en bereikten waarvoor ze kwamen: de toezegging om de het landbouwgedeelte van die vergunningen op te schorten.

Naast de verbazing over die ommekeer waren er ook inhoudelijk duidelijke verschillen in de coalitie. Daar ging het woensdagavond tijdens het coalitie-overleg (VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) niet over. 'Nee, dat gesprek moeten we met de hele Staten voeren. Maar het is wel cruciaal om de juiste informatie hebben. Het is zo complex', schetst Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie. Want naast de boeren zijn er bijvoorbeeld de bouwers en mensen die door de stikstofcrisis op een huis moeten wachten. En die hebben geen trekker in de schuur staan. 'Maar daar zijn wij voor, de volksvertegenwoordigers', aldus Vreugdenhil.

'Rust bewaren'

Van spanning willen de overige partijen niet spreken. 'Dat kan zo voor de buitenwacht lijken, maar juist dan is het goed om de rust te bewaren, zegt VVD'er Frederik Peters. En toch is zo'n groot protest voor de deuren van het provinciehuis ongewoon. 'Wij werken vaak toch wel in de luwte', legt Daisy Vreugdenhil van het CDA uit. 'Dit is voor ons echt wel wennen.' De partijen willen rust en zorgvuldigheid: want dat staat als een paal boven water, de communicatie was niet goed. Peter Drenth noemde dat maandag een gele kaart die is aangekomen.

Over het opschorten van de regels is veel te doen. Want de boeren gingen maandag juichend weg, waarschijnlijk in de veronderstelling dat de regels vanaf komende dinsdag werden opgeschort. Maar officieel moet het Gelders college daar nog over beslissen. De uitspraken bij Omroep Gelderland van Drenth dat 'de vergunningen voor landbouw on hold staan', lijken wat voorbarig.

Maar hoe het nu precies zit? Dat willen de coalitiepartijen graag weten. Ze vroegen Drenth om komende week met een brief te komen waarin het wordt uitgelegd. Op 30 oktober zal er een debat zijn in de Staten. Dat is over bijna twee weken, want de Staten zijn nu met reces. Twee weken. In de turbulentie van de stikstofcrisis is dat een eeuwigheid.