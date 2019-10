'Deze camping staat slecht bekend', extra beveiliging na reeks branden in Kerkdriel

door Joost van Erp

'We houden rekening met brandstichting. Maar het is speculeren. Het aantal branden is heel veel en er kan een bepaald patroon in worden ontdekt', zegt woordvoerder Joeri van Duuren van Europarcs. Alleen in de laatste weken vonden al drie branden plaats.

Volgens een woordvoerster van de politie loopt het onderzoek naar de brand nog: 'We sluiten brandstichting niet uit.'

Bekijk de beelden (de tekst gaat daaronder verder):

'Camping staat slecht bekend'

Voor het einde van dit jaar moeten alle chalets van camping Maaszicht zijn verdwenen. Europarcs heeft de camping eerder dit jaar overgenomen en zet in op een luxer concept. 'Deze camping staat slecht bekend. Maar er zijn mensen die hier jarenlang met veel plezier hebben gewoond. Dus heeft het een emotionele waarde. Wij zetten echter in op een ander concept en gaan er luxere resorts neerzetten. Van de oude camping blijft niets meer over', aldus de woordvoerder.

Van Duuren over alle brandstichtingen: 'We kunnen over de oorzaak slechts speculeren. We hebben bij de overname bijvoorbeeld heel veel bouwwerken gezien, met zelfgebouwde elektrische installaties. Dat is onveilig. Maar het onderzoek naar de branden ligt niet bij ons.'

'Dit moet je niet willen'

Hij vervolgt: 'We kunnen wel proberen om meer ellende te voorkomen. Dit moet je niet willen. Zowel de gemeente als wij zijn hier niet blij mee. Het is gevaarlijk en kan ernstige gevolgen hebben. Daarom gaan we beveiliging inzetten en kijken of we extra camera's kunnen plaatsen. Dat gaan we doen, waarbij we de geldende privacyregels in acht nemen.'

