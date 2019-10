Deze Gelderlanders zijn wél blij met de stikstofmaatregelen

door Ruben van der Scheer en Gerwin Peelen

Oud-minister Johan Remkes kwam eind september met zijn plan om de stikstofcrisis aan te pakken. Het kabinet nam de maatregelen over: verouderde veehouderijen rondom natuurgebieden moeten worden uitgekocht, er moeten klimaatbossen komen en de snelheid op snelwegen rondom natuurgebieden moet omlaag. De maatregelen zorgden voor boze boeren, maar er zijn ook mensen die juist blij zijn met de voorgestelde aanpak.

Snelweg A28 bij Wezep

Zoals het Actiecomité A28, dat al langer probeert om de snelweg bij Wezep stiller te krijgen. 'Pak meteen door en schroef de maximumsnelheid terug naar 100 kilometer per uur', betoogt Dimmen Breen namens het comité. 'Wij merken dat de A28 steeds drukker wordt. Dat leidt tot meer geluidsoverlast en fijnstof. Wij moeten de badkamer elke dag schoonmaken anders zien we een zwart stoflaagje.'

De gemeente Oldebroek steunt het comité. De gemeenteraad nam onlangs een motie aan die het college opriep samen met de gemeente Elburg gesprekken aan te gaan over snelheidsverlaging op de snelweg A28. De lagere snelheid moet de geluidsoverlast en de fijnstof verlagen.

De tekst gaat verder onder de reportage



Hoogleraar: 'Bufferzones zijn een goed idee'

Maar het kabinet wil meer veranderen. Zo moeten bufferzones tussen de agrariërs en de natuur de impact van stikstof verkleinen.' Ik vind dat een goed idee', zegt hoogleraar Martha Bakker van de Wageningen Universiteit. 'Maar je moet goed nadenken hoe je dat gaat inrichten.'

Op sommige plekken liggen de agrarische bedrijven pal naast een natuurgebied. Zoals in Lunteren: achter de weilanden beginnen de beschermde bossen. Bakker ziet in de weilanden een monotoon landschap, gericht op het behalen van maximale opbrengst. 'Dat is niet goed voor de biodiversiteit. Het zou mooi zijn als de landbouw hier natuurvriendelijker zou zijn.' Geen mest, geen insecticiden, andere soorten koeien en ander gras. Niet gericht op maximale opbrengst, maar op het herstel en behoud van de natuur, aldus Bakker.

Martha Bakker. Foto: Omroep Gelderland

Landbouw is soms industrie

Intensieve veehouderijen passen volgens de hoogleraar niet in zo'n omgeving. 'Bepaalde takken van landbouw zijn gewoon industrie geworden. Dat is geleidelijk zo gegaan, daarom zitten deze bedrijven nog zo verspreid in de groene ruimte. Maar het is industrie en die hoort thuis op een industrieterrein.'

Er is volgens Bakker geen enkele reden waarom een varkensschuur of een kippenbedrijf middenin de groene ruimte moet zitten, waar de overlast maximaal is. En dus wil de hoogleraar dat die bedrijven verplaatst worden naar plekken waar ze minder schade toebrengen: zogenaamde agro-parken. 'We hebben die bedrijven nodig want we moeten niet de illusie hebben dat we het alleen van die natuurvriendelijke landbouw kunnen hebben.'

Apeldoorn: lagere snelheden A1

Ook in Apeldoorn is er overlast, en wel van van de snelweg A1. 'We krijgen veel reacties van inwoners langs die weg. Die gaan over de drukte, maar over de toename van fijnstof en extra geluid', zegt wethouder Wim Willems.

Foto: Omroep Gelderland

De gemeenteraad gaf hem de opdracht om met Rijkswaterstaat te overleggen om snelheden rond de stad omlaag te krijgen. Hij geeft toe dat het lastig is om als individuele gemeente invloed te hebben op de snelheid op snelwegen. Het rapport van Remkes helpt. 'Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Dit is een maatregel die we moeten nemen.'

Volgens het rapport van Remkes gaat de uitstoot bij een snelheidsverlaging van 130 naar 100 kilometer per uur al snel met veertien procent naar beneden. Ook het aanpakken van files helpt, want filerijden veroorzaakt verreweg de meeste uitstoot, blijkt uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).