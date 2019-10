VIDEO | Zonnewagen vliegt vlak voor de finish in brand

Donderdag vonden de laatste drie uur van de ruim 3000 kilometer-race door de Australische wildernis plaats. Het team uit Delft was regerend wereldkampioen en was met hun NunaX op weg naar de achtste overwinning.

'We zouden zomaar eens als eerste over de finish kunnen komen', vertelde Emie vanuit Australië. 'Er doen natuurlijk meerdere teams mee, maar op de plek waar wij nu overnachten zijn nog maar twee andere teams. Zij zijn dus even ver als wij zijn.'

Bekijk de beelden (de tekst gaat daaronder verder):

In de laatste etappe richting Adelaide liep de zonnewagen voorop, toen het fout ging. De chauffeur kon op tijd het voertuig verlaten. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Het is de eerste keer in de twintigjarige geschiedenis dat het team uit Delft de eindstreep niet haalt. 'Ongelooflijk', reageert Emie. 'Het is heel jammer om het zo te moeten afsluiten. Zeker omdat we zo dichtbij waren om als eerste over de finish te komen.'

