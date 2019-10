Eredivisieverlies voor Dynamo en Alterno

In de doordeweekse speelronde die woensdagavond is afgewerkt in de Eredivisie hebben zowel de mannen van Dynamo als de vrouwen van Alterno geen punten behaald. Beide teams verloren met 3-1. Alterno was in eigen huis niet opgewassen tegen het sterkere Apollo 8 en Dynamo beet zich in Doetinchem stuk op Orion.

Draisma Dynamo opnieuw strijdend ten onder tegen Orion

Op een midweekse speelronde in de Eredivisie volleybal troffen Draisma Dynamo en Active Living Orion elkaar opnieuw in een spannende wedstrijd, dit keer voor punten in de reguliere competitie. In een eerdere wedstrijd dit seizoen streden de twee clubs al tegen elkaar om de Supercup, die toen gewonnen werd door de club uit Doetinchem. Woensdagavond kwam Dynamo met de intentie om revanche te nemen, wat echter niet is gelukt… Active Living Orion hield de drie welverdiende punten in Doetinchem.

Libero Jeffrey Klok van Dynamo verklaarde na afloop: 'Een wedstrijd die aan beide kanten van het net qua niveau op en neer ging. In de 1e set begonnen we zwak, we maakte ballen niet af, en Orion had duidelijk meer energie dan dat wij hadden. Dit was tevens in de 3e set wisselend. Het niveau ging op en neer, en die set wonnen we dus ook. Set 4 kwamen we mooi terug na een stand van 17-11 naar 21-21 waar we zelfs nog een punt voorsprong kregen, maar helaas redde we het niet om dit af te maken. Het was een wedstrijd met een wisselend niveau. We waren op mentaal vlak niet sterk genoeg, en we hebben teveel risico’s genomen. Dit gaan we uiteraard verbeteren voor aanstaande zaterdag bij onze 1e thuiswedstrijd.'

Orion - Dynamo 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-23)

Alterno Dames 1 kan Sneekse stunt niet herhalen

Het is de vrouwen van Alterno niet gelukt om de goede seizoenstart in de eredivisie tegen Sneek (3-2 winst) van afgelopen zaterdag een vervolg te geven. De Apeldoornse volleybalvrouwen kwamen woensdagavond thuis tegen Apollo 8 weer met 0-2 achter. Alterno kwam terug tot 1-2 maar kon de stunt van afgelopen zaterdag tegen Sneek niet herhalen. Het werd 1-3 voor de formatie uit Borne.

Bij Apollo 8 stond Tess de Vries die vorig seizoen nog voor Alterno in Apeldoorn speelde, binnen de lijnen. Alterno verloor de eerste twee sets afgetekend met 11-25 en 15-25, maar herstelde zich in set drie (25-17) en even leek het op een herhaling van de wedstrijd van zaterdag uit te draaien.

In de vierde doorgang bleek Apollo 8 echter net sterker en won met 21-25 de vierde set en daarmee de wedstrijd. Zaterdag staat voor Alterno alweer de volgende competitiewedstrijd in en tegen Zwolle op het programma.

Alterno - Apollo 8 1-3 (11-25, 15-25, 25-17, 21-25)