Gaan Emie en 'haar' zonnewagen de World Solar Challenge winnen?

'Donderdag is de finishdag', vertelt Emie vanuit Australië. Dan rijden we de laatste drie uur in de bijna 3000 kilometer-race door de Australische wildernis. 'We zouden zomaar eens als eerste over de finish kunnen komen. Er doen natuurlijk meerdere teams mee, maar op de plek waar wij nu overnachten zijn nog maar twee andere teams. Zij zijn dus even ver als wij zijn', vertelt ze vanuit Australië.

Maar zenuwen brengt de laatste etappe ook mee. Emie: 'Iedereen is gespannen, maar we hebben er ook heel veel zin in.'

NunaX

De wagen van de TU Delft heet de NunaX en weegt slechts 130 kilo. Er past één persoon tegelijk in de cockpit. Binnenin wordt het boven de 50 graden, dus om de paar uur wisselen de drie coureurs elkaar af. 'Het is dus best een beetje afzien', zegt Emie. 'Maar ook voor de rest van het team. We kunnen vijf dagen niet douchen, dus daar gaan we bij de finish lekker van genieten.'

