Inwoners Culemborg bezorgd over komst 5G-netwerk

door Esther Hendriks

Een oorverdovend krakend en piepend geluid komt uit de meter in Edith van der Boom's hand. Het apparaat moet elektromagnetische straling omzetten in geluid, en we staan naast een zendmast op de universiteit. We meten 2 tot 4G. Nog geen 5G, want iets wat er nog niet is kan je niet meten. Maar toch is het volgens de leden van het collectief belangrijk de straling die er al wél is te laten horen. Aat Sliedrecht: 'We willen mensen niet bang maken, het gaat om het gesprek. We moeten ons afvragen of we nog meer straling willen,' legt Sliedrecht uit.

Discussie over straling

Tijdens het filmen van de reportage loopt een mevrouw met buggy voorbij. Ook zij spreekt haar zorgen uit. 'Ik woon om de hoek van deze grote zendmast. Ik zie hem vanuit de achtertuin. Mensen verklaren me voor gek, maar ik heb er echt last van.' Over de gezondheidsgevolgen van stralingen is veel discussie. Het collectief is vooral bezorgd om een petitie die 230 internationale wetenschappers en onderzoekers hebben ondertekend. In de petitie staat ze dat met 5G de straling van elektromagnetische velden flink zal toenemen.

Niet alleen in Culemborg

Ook andere gemeenten in Gelderland bogen zich al over het onderwerp. Zoals in Apeldoorn, waar ze als eerste gemeente een supersnel 5G-netwerk wilde hebben in 2021. Na onrust in de raad deed de gemeente toch een stap op zijn plaats.

Niet alleen in Gelderland, maar ook ver buiten de provinciegrenzen speelt de discussie. Zo is in Monaco de techniek al toegepast. Ook in onder meer Zweden en Zwitserland willen ze volgend jaar aan de slag.

De komst van een 5G-netwerk onvermijdelijk?

Telecombedrijven bereiden zich al jaren voor op het uitrollen van een 5G-netwerk. Voordat zij echt kunnen beginnen, wachten ze nog op landelijke wetgeving en de uitkomst van proeven. Volgens het collectief is dit het moment voor gemeenten om van zich te laten horen. Van den Boom: 'Niemand neemt de verantwoordelijkheid om hier eens goed naar te kijken. Het is tijd dat dit wel gebeurt. In 2020 willen telecomnetwerken 5G uitrollen.'

De gemeente Culemborg wil met het collectief in gesprek. Ook al is de komst van 5G volgens hen onvermijdelijk. In een informatienota aan de raad schrijf het B&W met het vraagstuk aan de slag te gaan. Ondertussen zit het collectief niet stil. Deze woensdagavond organiseren zij een informatieavond om de voor en nadelen van een 5G-netwerk te bespreken. Ook is er een cursus ‘straling meten’.