Zó verliep het boerenprotest vandaag

Vroeg vertrek

Zoals de boeren gewend zijn, was het een vroeg opstaan. Om 06.30 uur liepen de snelwegen al vol met trekkers. Onder meer de A1, A12 en de A28 liepen vol in onze provincie.

Tussenstop in De Bilt

Naar schatting hebben vervolgens zo'n 3000 boeren zich eerst gemeld in De Bilt om te protesteren tegen de stikstofberekeningen van het RIVM. De boeren zijn ontevreden over de rekenmethode en daarom wilden ze eigenlijk protesteren bij het gebouw van het RIVM. Maar de gemeente zei dat het daar een krappe bedoening was. Daarom gingen de trekkers naar een sportpark in De Bilt. Een enkele boer probeerde nog naar het gebouw te gaan, maar ze werden teruggestuurd.

Reactie RIVM

Uiteindelijk reageerde RIVM-directeur Hans Brug in een toespraak aan de boeren dat het onderzoeksinstituut 'zo zorgvuldig en robuust mogelijk' gebruik maakt van de gegevens.

'Ook volgens internationale standaarden zijn de stikstofberekeningen die wij doen van hoge kwaliteit. Dat zeggen deskundigen uit het buitenland ook over ons.' Jaarlijks bekijken buitenlandse experts de metingen die het RIVM doet.

Die reactie was voor verschillende boeren niet echt bevredigend.

Den Haag stroomt vol

Na de tussenstop in De Bilt was het voor de boeren tijd om naar Den Haag te gaan. Daar reden ze, tegen de afspraken in, toch met hun trekkers het Malieveld op. 'Het kabinet is uit op een burgeroorlog, dat zei protestaanvoerder Sieta van Keimpema. De menigte boeren riep vervolgens onder meer 'mietjes' en 'homo's'.



Het Malieveld vol trekkers. Foto: ANP

In Den Haag hielden de boeren zich overigens vaker niet aan de regels. Ze blokkeerden tramlijnen en staken vuurwerk af. Er werd ook geprobeerd een band van een politieauto leeg te laten lopen. Er werden geen aanhoudingen verricht

Terug naar huis

Na de demonstratie was het tijd om terug te gaan naar huis. Voor de boeren die teruggaan naar de Achterhoek stond er nog een verrassing op de planning. Als zij over de snelweg A12 tussen Beek en Babberich rijden, kunnen zij bij het tankstation langs de weg gratis komen tanken.

