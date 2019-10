Geen boete of herplanting na massale bomenkap bij oude glasfabriek Tiel

door Menno Provoost

Het bedrijf van recyclingmagnaat Willem van Bentum kocht het terrein van de glasfabriek in 2015. Van Bentum ging snel aan de slag om het terrein bedrijfsklaar te maken. Daarbij werden zo'n 1.500 bomen gekapt waarvoor volgens de gemeente Tiel en de provincie Gelderland een vergunning nodig was.

De gemeente Tiel en de provincie namen de zaak hoog op. Samen verplichtten zij Recycling Tiel tot herplanting van minimaal 330 bomen. Daarbij moest voor de overige bomen een vergoeding van 500 euro per boom worden gestort in het gemeentelijke herplantfonds. Dat komt neer op een bedrag van zo'n zes ton.

Kapverbod niet geldig

Het bedrijf ging hiertegen in beroep en kreeg gelijk van de rechter. De provincie Tiel heeft de bomenverordening die de bomen moest beschermen niet volgens de regels vastgesteld. Daardoor is het kapverbod niet geldig. Tiel en de provincie gingen hiertegen in beroep. Ondanks nadere onderbouwing door de gemeente Tiel dat de regels, ondanks een vergissing, later wel goed vastgesteld zouden zijn, komt de Raad van State woensdag tot dezelfde conclusie als de rechter: het kapverbod was niet rechtsgeldig.

Er loopt nog een hoger beroep in een strafzaak tegen Van Bentum over het kappen van de bomen en slopen van gebouwen op het terrein van de oude glasfabriek. Daarin is hij eerder dit jaar veroordeeld tot een boete van 100.000 euro en een taakstraf van 120 uur.