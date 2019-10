Buurt wil uitbreiding van Almende College in Silvolde voorkomen

Buurtbewoners van het Almende College in Silvolde willen dat de nieuwbouw van de school op die locatie wordt opgeschort. Dinsdag was er een zitting bij de Raad van State in Den Haag, waarbij omwonenden onder meer hun zorg uitspraken over mogelijke verkeersproblematiek.

door Davie Klein Gunnewiek



'Wij vinden het een desastreus plan', zegt Inge in het Veld namens de omwonenden. 'De locatie Wesenthorst in Ulft kun je volgens ons prima opknappen. Daarnaast zitten er in Ulft ook nog eens prima bedrijven waarmee de samenwerking kan worden gezocht.' Omwonenden zijn tegen het bestemmingsplan dat uitbreiding van het schoolgebouw mogelijk moet maken op de locatie van de school aan de Laan van Schuylenburch. Daarnaast vrezen ze voor de natuur rond de Paasberg waar de locatie is gevestigd.



Volgens rector Teunis Wagenaar biedt de nieuwbouwlocatie straks vele voordelen. 'Het is een unieke plek en de groene omgeving is ons lief', aldus Wagenaar. 'We gaan daar zorgvuldig mee om.' Ook kan er door de school samenwerking worden gezocht met sportverenigingen in de buurt en het nabijgelegen zwembad. 'Deze week hebben we nog met de bibliotheek gesproken om het leesonderwijs goed op peil te houden', aldus Wagenaar.

Onveilige situaties door drukte

Omwonenden vrezen voor onveilige situaties door een toename van verkeer. 'De wegen rondom de school zijn daar niet op berekend', vindt In het Veld. De school zegt dat de overlast mee gaat vallen, ondanks dat het leerlingaantal stijgt. 'Ik snap de buurtbewoners heel goed en ontken ook niet dat er nooit iets kan gebeuren', aldus de rector. 'Maar voor de piektijden gaat het ’s ochtends om een kwartiertje tot twintig minuten en ’s middags zijn de leerlingen op verschillende tijdstippen uit.'

Volgens de rector zijn teruglopende leerlingenaantallen reden om kritisch naar de locaties te kijken. 'We krijgen de komende jaren minder leerlingen en zitten nu met drie grote gebouwen', zegt Wagenaar. 'Met minder geld voor het dalende aantal leerlingen krijgen we de exploitatie van de drie gebouwen niet meer rond. De Wesenthorst is een verouderd gebouw en gaan we daarom overbrengen naar de nieuwbouwlocatie. De Bluemers in Silvolde kan nog een tijdje open blijven.'

Buurt pakt alles aan

De omwonenden blijven alles aanpakken om de nieuwbouw van de school te voorkomen. 'Wij zijn niet tegen goed onderwijs en niet tegen nieuwbouw, maar wel op deze plek', benadrukt In het Veld. 'Wij willen dat de beste keuze wordt gemaakt voor onze leerlingen.'



De uitspraak van de Raad van State volgt binnen enkele weken. Op 29 oktober behandelt de gemeente Oude IJsselstreek nog de bezwaren van buurtbewoners tegen het plan.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier