Politie krijgt vijf tips over lugubere dood van Festim Lato

De politie heeft vijf tips binnen gekregen over de dood van de Albanese politicus Festim Lato. De man, die de afgelopen jaren verbleef in Afferden (gemeente Druten), werd in juli in stukken gevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het Utrechtse Nigtevecht.

Het is voor de politie een raadsel hoe de man om het leven is gekomen en in het kanaal belandde. Daarom besteedde het teleiviseprogramma Opsporing Verzocht dinsdag aandacht aan de zaak.

Volgens de politie zijn er na de uitzending vijf tips binnen gekomen. 'Het is nog afwachten of de gouden tip erbij zit. Maar we kunnen hier weer mee verder', aldus een woordvoerster.

Gezien in Abcoude

Lato is voor het laatst gezien in Abcoude, nabij Amsterdam. Daar had hij een afspraak in café-restaurant De Eendracht. Na de afspraak is hij in een auto gestapt, waarna hij niet meer levend is gezien. Hij stapte in een donkerblauwe MG TF135. Die auto werd bestuurd door een van de mannen met wie hij even daarvoor de afspraak had.

De bestuurder verklaarde aan de politie dat hij Lato ergens in de omgeving van Abcoude heeft afgezet. Onduidelijk is echter waar precies dat is geweest.

