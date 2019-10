Beurs in Ulft slaat brug naar mensen in armoede

De beurs op het Stap Vooruit Festival bij de SSP-Hal in Ulft moet mensen die in armoede leven meer duidelijkheid geven bij welke instanties zij terecht kunnen met vragen over schuldenproblematiek. De gemeente ziet een stijgende lijn in de mensen met een kleine knip en wil een helpende hand bieden.

'We willen proberen mensen uit hun isolement te halen', aldus wethouder Peter van de Wardt van Oude IJsselstreek. 'Mensen die in de schuldenproblematiek zitten hebben moeite om de drempel over te komen. Er zit een stukje schaamte achter.'

Ivon van de Wetering kan dat gevoel begrijpen: 'Je vertelt niet dat je geld tekort hebt en je vertelt niet dat je in de problemen zit”, zegt de organisator van de beurs. 'Je probeert het op te lossen tot er iemand tegen je zegt: ‘ik weet voor jou een oplossing, wij gaan jou samen helpen.'' Op het evenement was er een speciale low-budgetmarkt waar mensen voor weinig geld onder meer kleding konden kopen. Ook stonden er diverse instanties die informatie gaven over hoe je om moet gaan met geldproblemen en hoe deze voorkomen kunnen worden.



Bezoeker Mia Grob vond de beurs een goed initiatief. 'De instanties hier slaan een warme deken om je heen', vindt ze. 'Maar bij de gemeente moet je met de billen bloot en soms met de staart tussen de benen weg.' Van de Wardt geeft aan dat er de komende jaren veel aandacht is voor mensen die onder de armoedegrens leven en erkent dat actie nodig is. 'Het blijft onze aandacht houden want het is ook wel een zorg”, vindt de wethouder. “Zeker als we kijken naar de cijfers, het wordt niet minder.'