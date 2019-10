Arnhemse treurwilg krijgt eigen naam 'voor meer boombenul'

door Huibert Veth

'Dit is een van de acht bomen die we in 2018 van de kap hebben gered', legt Ram uit. 'Hij moesten wijken vanwege zichtlijnen.' Maar deze boom spreekt volgens de actiegroep het meest tot de verbeelding. 'Omdat hij zo uniek is in zijn vorm, en groot en oud is.' De boom helt meters over het water van het park. 'Eendjes kunnen er onderdoor zwemmen.'

Treurwilg 'Laura Victoria'. Foto: Omroep Gelderland

'Laura heeft overwonnen!'

'Als er een boom een naam verdient, is het deze treurwilg', volgens Mark Bosch. 'Hij is in 1978 gepland, toen zijn voorganger omviel.' Hij wil met deze actie meer 'boombenul' kweken. 'Zodat de boom van de stad en van de mensen wordt. Waardoor je gaat beseffen dat je gezonde bomen niet zomaar weg kunt halen.'

Laura is gekozen vanwege het Lauwerspark, vertelt Ram. 'En Victoria betekent overwinning. Want Laura heeft overwonnen!'

Binnenkort moet Laura een officieel naambordje krijgen. Vervolgens wil de actiegroep meer Arnhemse bomen een naam geven.

