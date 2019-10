Hoogleraar begrijpt boosheid boeren, maar 'het moet anders'

Het huidige landbouwbeleid is een doodlopende weg en maatregelen tegen stikstof zijn niet te vermijden. Dat zegt Martha Bakker, hoogleraar Landgebruiksplanning aan de Wageningen Universiteit, in een reactie op de boerenprotesten.

De hoogleraar begrijpt de boosheid van boeren wel. 'Het is voor boeren echt niet makkelijk. Ze kregen de afgelopen jaren keer op keer met nieuwe regels te maken en het stikstofbeleid is het klapstuk. Tegelijkertijd er is geen ontkomen meer aan. De productie-georiënteerde landbouw op deze schaal is een doodlopende weg.'

Het roer moet om

Er moet volgens Bakker dus iets veranderen, het roer moet om. 'We zouden voor een hergroepering in de groene ruimte moeten gaan; rondom de natuurgebieden alleen nog maar natuurvriendelijke landbouw. De intensieve landbouw moet weg uit die groene ruimte, geconcentreerd op andere plekken.' Want intensieve varkenshouderij past volgens Bakker niet naast een natuurgebied. 'Nee, absoluut niet.'

'Niet aanmoedigen'

Het opschorten van eerdere maatregelen door de provincies Gelderland, Drente en Friesland ligt volgens de hoogleraar niet voor de hand. 'De boeren moeten niet worden aangemoedigd door provinciebesturen die ze nog een beetje tegemoet willen komen', aldus Bakker.

Overigens ligt hier de bal volgens de hoogleraar ook bij de overheid. 'Boeren die willen overstappen naar biologisch ondernemen, krijgen ook met regels te maken en het kost geld. Het zou beter zijn als we eens gingen bekijken wat er wél kan in plaats van 'dit kan niet meer, dit kan niet meer en dit kan ook niet meer'. Dat is voor de boeren ook veel leuker.'