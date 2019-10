'Mooiste plaats van Gelderland' verrast met nieuwe borden

Zomer in Gelderland in Appel-Driedorp. Foto: Omroep Gelderland

'Het bord was een grote verrassing voor ons', zegt Guido Prins. Tijdens de afleveringen van Zomer in Gelderland was hij coach van het team Appel-Driedorp.

Appel en Driedorp zijn twee buurtschappen in Nijkerk. Ze hebben samen een buurtvereniging en daarmee deden ze mee met het televisieprogramma van Omroep Gelderland. 'We doen wel vaker dingen met elkaar, maar dit was wel grootser dan gemiddeld, aldus Prins.

De buurtvereniging heeft volgens Prins als doel de saamhorigheid in de buurt in stand te houden. 'We hebben het er nog steeds over onderling. Tijdens Zomer in Gelderland klopte alles gewoon. Het was prachtig weer en we zijn trots dat we het samen gefikst hebben.'

Nieuwe borden

Ook Nijkerk was trots. De gemeente verraste daarom de buurtschappen met een cadeautje. Voor het winnen van de titel plaatst wethouder Wim Oosterwijk donderdagmiddag nieuwe plaatsnaamborden met daaronder een bord met de tekst: 'Mooiste plaats van Gelderland'.

Wethouder Wim Oosterwijk was erbij toen Appel en Driedorp de titel in de wacht sleepten. 'Ik heb er pas nog met mijn vrouw gewandeld. Ik vind Appel en Driedorp een heel mooi gebied binnen Nijkerk. Dus ik kom er ook graag voor recreatie.'

Luister naar een gesprek met wethouder Wim Oosterwijk op Radio Gelderland (de tekst gaat daaronder verder):

In het televisieprogramma Zomer in Gelderland krijgen twintig plaatsen de kans om met het uitvoeren van opdrachten zo veel mogelijk punten te halen. Met 563 punten was Appel-Driedorp de concurrentie ruim de baas.