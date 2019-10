Gemeente Rheden heft relatief lage toeristenbelasting

Toeristen die een nachtje verblijven in een hotel in de gemeente Rheden betalen een relatief lage toeristenbelasting. Voor een gemiddelde hotelovernachting berekent de gemeente een belasting van €1,17. Dit is nog wel een groei van 2,6% ten opzichte van vorig jaar toen de toeslag nog €1,14 per nacht was.

Dit blijkt uit onderzoek van Vakanty dat de gegevens van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) analyseerde.

De logiesbelasting in Rheden van €1,17 is dus lager dan de gemiddelde toeristenbelasting in de rest van Nederland (€1,38 per nacht), en ook lager dan het gemiddelde in de provincie Gelderland (€1,22 per nacht).

De duurste gemeente in de provincie Gelderland is Zaltbommel met een toeristentax van €2,97 per persoon per nacht. 60 Nederlandse gemeentes heffen helemaal geen toeristentax.