Tiel zoekt een ton voor herstel Cruyff Court

Tiel gaat op zoek naar geld voor renovatie van het Cruyff Court in Tiel West. Daarvoor is naar schatting 100.000 euro nodig. Voor medio volgend jaar moet er een plan zijn voor het opknappen van het geliefde voetbalveld.

door Menno Provoost

Het Cruyff Court is in 2008 aan Tiel geschonken door de Cruyff Foundation. Het wordt veel gebruikt door jeugd uit de buurt en door organisaties als sociaal ontmoetingspunt in de wijk. Zij achten het van groot belang voor talentontwikkeling en de samenhang in de wijk.

Kunstgrasveld is 'op'

Voorwaarde van de Cruyff Foundation is dat de gemeente zorgt dat het veld en de bijbehorende inrichting in goede staat blijven. In 2018 constateerde de inspectie van de foundation dat het kunstgrasveld aan het einde van de levensduur is. Ook de hekken en andere inrichting eromheen zijn aan renovatie toe. Daarbij is er behoefte aan een watertappunt bij het veld. Om het veld weer helemaal in orde te krijgen is zo'n 100.000 euro nodig.

Renovatieplan

De gemeente Tiel zit krap bij kas en heeft nog geen geld uitgetrokken voor deze vernieuwing. De stad is wel in gesprek met de foundation om het Cruyff Court te behouden. Media volgend jaar moet een renovatieplan klaar zijn. De Cruyff Foundation draagt 15.000 euro bij. De gemeente Tiel zoekt naar meer sponsors.