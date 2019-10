Minister kiest andere vliegroute vanaf Lelystad over Noord-Veluwe

door Ruben van der Scheer

Het ministerie praat al ruim anderhalf jaar over wat in Den Haag 'het knelpunt bij Wezep' is gaan heten. Protestgroepen beklaagden zich bij het ministerie over het feit dat verschillende routes over het dorp lopen. De gemeenten Oldebroek, Heerde, Hattem en Elburg zijn daarna in gesprek gegaan met het ministerie om te kijken waar de situatie kon worden verbeterd. Nu laat de minister weten hoe zij de route wil aanpassen.

De gewijzigde route is de vertrekroute via baan 23. De vliegtuigen starten dan vanaf Lelystad Airport in zuidwestelijke richting. Wanneer die bij Elburg Gelderland binnenvliegen maken ze volgens de tekening een bocht om Wezep, tussen Hattem en Hattemerbroek door. Daarna gaan vliegtuigen via Wapenveld naar het zuiden. De noordoostelijke route (baan 5) wijzigt in de huidige plannen niet.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Minder hinder

Volgens de minister daalt het aantal mensen dat hinder ervaart door de wijziging van de vliegroute met bijna zevenduizend mensen. Daarbij is uitgegaan van tellingen op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Gesprekken gemeenten niet voorbij volgens minister

Zes gemeenten uit Overijssel en Gelderland praten sinds begin 2018 over varianten op de route. Vorige maand gaven de vier Gelderse gemeenten in een brief nog aan geen heil te zien in verdere gesprekken. Verschillende wethouders beklaagden zich over de communicatie en zijn bang dat de keuze voor een bepaalde variant juist voor meer overlast in hun gemeente zorgt. Het kwam op een moment dat het ministerie vroeg of de vier gemeenten samen met de Overijsselse steden Kampen en Zwolle een voorkeur uit wilde spreken voor één variant.

Lees ook: Gemeenten Noord-Veluwe stoppen overleg met ministerie

De minister zegt het jammer te vinden dat er geen voorkeur is uitgesproken. Daarnaast bestrijdt ze dat de gesprekken zijn beëindigd. Het ministerie gaat de wijziging van de route toelichten bij de gemeenten. Diezelfde gemeenten kijken op dit moment naar de gevolgen van de wijziging. De brief van de minister is hier te lezen.