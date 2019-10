Wijchense jongeren die het 'hard nodig hebben' krijgen rond Kerst een plekje

door Thomas Overdijk

De jonge bewoners moeten twee uur per maand iets voor de mensen uit hun omgeving doen: tuinieren bij een buurvrouw die niet meer zo goed ter been is, een extra handje helpen bij een vrijwilligersorganisatie of bijvoorbeeld een buurtbarbecue organiseren. In ruil daarvoor profiteren de starters van een scherpe huurprijs: de goedkoopste ruimte kost 329 euro per maand, de duurste - een tweepersoonswoning - 450 euro.

Woonondernemer De Huischmeesters voert de plannen uit. De organisatie maakt samen met de jongeren en omwonenden een activiteitenkalender waarin de maatschappelijke bijdragen beschreven staan.

Kerst in het Molenhuis

‘De vergunningsprocedure is naar verwachting in de tweede helft van oktober afgerond’, vertelt Marc Ketelaar, directeur van De Huischmeesters. Omwonenden hebben dan nog zes weken om te reageren op de plannen. ‘Dan hopen we dat de eerste jongeren rond Kerst het pand mogen intrekken.’

Uiteindelijk worden er zestien bewoners van tussen de 18 en 23 jaar gekozen. Dat zijn specifiek jongeren die het volgens de gemeente hard nodig hebben: zij die achter het net vissen bij de woningcorporaties. Nu al hebben zeventig jongeren zich aangemeld. In de zomer worden de eerste bewoners gekozen.

Zie ook: Jonge Wijchenaren kunnen betaalbaar wonen tegen 'maatschappelijke bijdrage'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier