De Graafschap-spelers in Future-team KNVB

'Het is een erkenning voor het harde werk van deze talenten', vindt hoofd jeugdopleiding Jefta Bresser van De Graafschap. 'Ze zijn keihard bezig om zich te ontwikkelen en dan is dit mooi om te zien.' De Future-teams zijn een initiatief van voetbalbond KNVB. Spelers die in beeld zijn bij de bond, maar nog niet in aanmerking komen voor een plek bij de reguliere jeugdselecties, krijgen zo toch de kans om zich te laten zien.



Bresser is enthousiast over de Future-teams. 'De spelers die wat vroeger rijp zijn, zijn vaak degenen die in de nationale teams zitten', aldus het hoofd jeugdopleiding. 'Maar voor mij zijn de Future-teams zeker net zo belangrijk, want het is een duidelijke beoordeling op je potentie. Dat geeft aan hoeveel ruimte er nog in je ontwikkeling mogelijk is.'