Arnhem wil alleen nog trolleys én bussen naar kantoorparken

Arnhem wil dat er vanaf 2022 alleen nog trolleybussen in de stad rijden. Een proef met een nieuw type trolleybus, die een elektrische accu oplaadt tijdens het rijden aan de trolleylijn, bevalt zo goed dat de gemeente daarmee het hele busvervoer in en vanuit Arnhem denkt te kunnen afdekken.

De trolley 2.0 heeft een accu aan boord, waarop de bus verder kan rijden als er geen trolleylijn meer is. De bussen kunnen zo volgens de gemeente makkelijk heen en weer rijden naar plaatsen als Nijmegen, Zutphen, Doetinchem en Apeldoorn.

Aanbesteding start volgend jaar

Arnhem heeft zijn wensen neergelegd bij de provincie voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in regio Rijn-Waal. Zo wil de gemeente ook een gezinstarief en dat er speciale buslijnen komen van en naar kantoorparken, zoals IJsseloord 2, en P+R-locaties. Ook moeten alle bussen volledig toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking.

De aanbesteding voor de regio Rijn-Waal, die deel uitmaakt van een grotere gezamenlijke aanbesteding van al het busvervoer in Gelderland, Overijssel en Flevoland, start in 2020. Het is de bedoeling dat de bussen vanaf december 2022 gaan rijden.

70 jaar

Arnhem is de enige stad in Nederland waar nog trolleybussen rijden. In de jaren zestig stopten andere steden met trolleyvervoer, omdat de aanleg van de noodzakelijke bovenleidingen lastig en duur was. Lange tijd waren de trolleys in Arnhem ook vooral een leuk extra vervoermiddel, maar vanaf het eind van de vorige eeuw kreeg de op elektriciteit rijdende bus weer meer aandacht.

Arnhem heeft nu een van de grootste trolleynetwerken van West-Europa. Dit jaar werd het 70-jarig jubileum van de trolleybus gevierd.

