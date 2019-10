Kopzorgen: wel of geen vergunning voor drijvende botenloods?

door Rob Haverkamp

Roeien. Lekker je krachten meten op en met het water. Dat doen ook 300 leden van roeivereniging De Waal. Maar voor je kunt roeien moet eerst de boot in het water. En dat is rond de Nijmeegse Spiegelwaal nog best een hele toer.

'Uitermate gevaarlijk'

Zo'n steile, veelal glibberige oever kan bloedlink zijn. 'Uitermate gevaarlijk', stelt voorzitter Cor Scheffers van de roeivereniging. 'Ik heb zelf een jaar geleden mijn hand gebroken. Ik gleed onderuit.'

Onder de Waalbrug, daar wil de gemeente een gloednieuw watersportcentrum realiseren voor alle verenigingen. Maar roeivereniging De Waal haakte af. De ruimte onder de brug is ze veel te duur en dus week de vereniging uit naar de overkant van de Spiegelwaal.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Strijd zou jammer zijn'

Inmiddels ligt vlakbij de sluis tussen Nijmegen en Weurt een drijvende botenloods te wachten op toestemming om een einde te maken aan de halsbrekende toeren om de boten in het water te krijgen. Vanuit de drijvende loods is dat zeer eenvoudig. Van Rijkswaterstaat en het Waterschap mag de loods naar de Spiegelwaal.

De gemeente wees de vergunning af. Bij roeivereniging De Waal leeft het gevoel dat de gemeente boos is, omdat ze afhaakten bij het watersportcentrum. Scheffers: 'Dan krijg je strijd, en dat is jammer. Ik zou het heel erg betreuren als dit soort gevoelens een rol spelen.'

'Ik ben helemaal niet boos'

Maar volgens wethouder Vergunst is dat helemaal geen sprake van boosheid. 'Ik ben helemaal niet boos', reageert de wethouder desgevraagd. 'Ik heb goed contact met RV De Waal en met vertegenwoordigers van RV De Waal. Dus we hebben een goede relatie.'

Vanuit de gemeente is de vereniging gevraagd met een doortimmerd plan te komen voor er een vergunning vertrekt kan worden. Volgens de vereniging is dat plan er, maar de gemeente vindt dat plan niet goed genoeg.

'Niet moeilijk doen over roeien op twee plekken'

Vanuit de gemeenteraad zijn namens D66 en GroenLinks al vragen aan het college gesteld over de toekomst van roeivereniging De Waal. 'Ik vind ook dat er geroeid moet worden', zegt GroenLinks-raadslid Jouke Osinga. 'Ik vind ook dat het best op twee plekken moet kunnen. Daar moeten we echt niet moeilijk over doen. Als het kan, moeten we het doen.'

Dat matcht ook met de doelstellingen van de gemeente Nijmegen. Het stadsbestuur vindt dat iedereen moet kunnen sporten, ongeacht leeftijd of beperkingen en dat het voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Maandagavond is er in de Sint-Stevenskerk in Nijmegen vanaf 19.30 uur een roeimanifestatie. Georganiseerd door leden van De Waal. Er zijn ook andere verenigingen aanwezig, zoals studentenroeivereniging Phocas uit Nijmegen, De Drie Provinciën uit Cuijk en Jason uit Arnhem. Ook politici uit Nijmegen zijn uitgenodigd. Hen zal nogmaals gevraagd worden aandacht te hebben voor het huisvestingsprobleem van RV De Waal.

Zie ook: