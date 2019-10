Minder Gelderse wijn: 'De druiven hebben het erg moeilijk'

door Rob Haverkamp

Het is ook moeilijk opboksen tegen een topjaar als 2018. Toen leverde alleen al de omgeving van Groesbeek 40.000 liter mooie wijn op.

Afwachten

'Het was een uitzonderlijk jaar in kwantiteit en ook in kwaliteit', zegt Adam Dijkstra van het Nederlands wijnbouwcentrum in Groesbeek. 'En 2019 is gewoon een gemiddeld jaar.'

De druiven hebben het erg moeilijk gehad dit jaar, stelt Hanno Cramer, die de druiven oogst. 'Wat halen we eraf? Ik denk nog geen derde van wat het had kunnen zijn.'

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video):

Hoeveel liter wijn de Gelderse grond dit jaar op gaat leveren is nog afwachten. Dijkstra: 'Wij oogsten liever minder, maar van een goede kwaliteit, dan dat we meer oogsten van een slechtere kwaliteit.'

En de toekomst voor Gelderse wijn is veelbelovend, legt de vinoloog uit: 'We stijgen nog steeds jaarlijks in kwaliteit. Ook omdat de stokken natuurlijk ouder worden. En wat oudere stokken leveren ook gewoon kwalitatief betere druiven.'

Zie ook: