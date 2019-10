Schilderen met chocolade en chocoladekapsels: heel Hattem in het teken van chocolade

Kunstwerken van chocolade, demonstraties, een cacaomuseum en 'gewoon' heel veel kraampjes met chocolade: deze zaterdag vindt het chocoladefestival in Hattem plaats. Bij mede-organisator Bonbon Atelier A3 zijn de voorbereidingen in volle gang.

door Rik Kapitein

'Ik weet echt niet hoeveel bonbons we maken voor deze zaterdag.' Chocolatier Jeroen Kikkert is hard aan het werk in de werkplaats. Hij vult mallen met chocolade. 'We maken in elk geval heel veel: we hebben zaterdag twee kramen én onze winkel, en alles moet goed gevuld zijn.' Hij zet de mallen met chocolade in de koelkast. 'Dat moet even uitharden.'

Het geeft hem de tijd om te vertellen over het chocoladefestival. 'Dat is al in 2001 begonnen. Toen was het gelijk een groot succes, dus kwam gelijk de roep om het vaker te organiseren.'

Het bleek te veel werk om ieder jaar een festival neer te zetten. 'Dus doen we het tegenwoordig om het jaar. In het andere jaar vindt het andere grote evenement van Hattem plaats: het Dikke Tinne Festival. Daarom zijn we nu toe aan de elfde editie.'

Kikkert is blij met de jaartjes rust. 'Het festival zelf is fantastisch, en de organisatie is ook erg leuk, maar als ik volgend jaar weer zo'n festival neer zou moeten zetten, zou ik daar in januari al mee moeten beginnen. Dan heb ik maar drie maanden om gewoon met de winkel bezig te zijn.'

Met veel plezier naar Hattem

Maar het organiseren van het festival is voor Kikkert ook een leuke bezigheid. 'We hebben hier straks de hele binnenstad gevuld met kraampjes. Om met al die collega's contact op te nemen en hen te vragen hier naartoe te komen, is erg leuk.' Hij merkt dat niet alleen het publiek enthousiast is over het festival; ook de ondernemers komen met veel plezier naar Hattem.

'We worden regelmatig benaderd door ondernemers, die vragen of ze hier ook mogen staan. Daarnaast kijk ik natuurlijk zelf ook altijd naar bedrijven die iets nieuws toevoegen aan het festival.' Zo komen er ook karamel-specialisten naar Hattem. 'Karamel en chocolade liggen dicht bij elkaar. Zij hebben dus ook genoeg te tonen zaterdag.'

Nieuw: het cacaomuseum

Ook Ellen Vola, van Toeristisch Informatiepunt, ziet dat het festival populair is. 'Iedereen houdt volgens mij van chocolade, dus mensen komen van heinde en verre hier naartoe om dit festival mee te maken.' Ze kijkt erg uit naar het evenement. 'Vooral het cacaomuseum vind ik een mooie toevoeging, dit jaar. Daar kunnen kinderen alles leren over het proces en de geschiedenis van chocolade.'

Het chocoladefestival is volgens Kikkert veel meer dan alleen maar kraampjes met chocolade. 'Mensen kunnen hier natuurlijk van alles kopen', legt hij uit terwijl hij de vulling voor de bonbons in een grote spuitzak schept, om vervolgens de mallen uit de koelkast te halen en de bonbons te gaan vullen. 'Maar we geven ook demonstraties. Bij een van onze kraampjes bijvoorbeeld, gaan we ter plekke pepermunt maken, en dat omhullen met chocolade.' Ook heeft hij een kunstenaar geregeld die een kunstwerk van chocolade gaat maken. 'Genoeg te zien dus. Maar er is ook van alles te doen. De kapper kleurt haren van kinderen met chocolade. Klinkt heel gek, maar ziet er fantastisch uit! En in de Dijkpoort kunnen ze schilderen met chocolade.'

Ideale temperatuur

De gevulde bonbons worden afgedicht met een nieuwe laag chocolade, en weer in de koeling gezet. 'Er komen hier zaterdag zo'n twintig- tot vijfentwintigduizend mensen', schat Kikkert in. 'Als het tenminste droog blijft. De temperatuur is ideaal: zo'n 15 graden. Dan smelt de chocolade niet weg, maar hoeven de bezoekers geen al te dikke jas aan.' Hij maakt zich nog wel zorgen om bezoekers uit Zwolle. 'De weg naar Hattem is afgesloten, dus die moeten over de snelweg gaan. Ik hoop niet dat mensen daardoor verkeerd rijden.'

Alle bonbons worden in de verpakking gestopt. 'Die verkopen we komende zaterdag. Volgende week zijn we weer druk met de voorraden aanvullen, want na het chocoladefestival zullen we niet veel meer over hebben.' Hij heeft nog een paar dagen de tijd om zoveel mogelijk te produceren. 'En dan kunnen we zaterdag vooral genieten.'

Het chocoladefestival begint om 11.00 uur, en eindigt om 17.00 uur.