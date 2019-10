Jonge agrariërs massaal naar demonstratie

'We doen het niet voor onze lol', stelt agrariër Joris Simmes uit Netterden. 'Liever zijn we gewoon thuis op de boerderij, maar blijkbaar moet het zo om in Den Haag gehoord te worden.' Simmes snapt goed dat er voornamelijk jonge boeren op dit tweede landelijke protest af komen. 'Zij strijden voor hun toekomst', aldus de eveneens jonge agrariër. De strijd die ze voeren heeft maandag als resultaat opgeleverd dat het provinciebestuur opnieuw naar het stikstofbeleid gaat kijken. Daardoor komen mogelijk andere sectoren in de knel, zoals de bouw. Simmes begrijpt dat daar nu ook frustratie ontstaat, maar stelt dat gedeelde smart halve smart is: 'Op dit moment lijkt het net alsof de agrarische sector alles moet lijden. Dat moet gemiddeld worden. Iedereen moet er wat aan doen, niet alleen de agrarische sector.'



De actievoerders verzamelden rond 03.00 uur bij de McDonalds in Doetinchem en bij de Radstake in Varsseveld. Ze trokken naar Den Haag in de wetenschap dat het Binnenhof door het leger zou worden afgesloten. Simmes gaat er vanuit dat de dag rustig en beheerst zal verlopen en de boeren het Binnenhof daarom links zullen laten liggen. 'We houden ons aan de regels die ze ons hebben opgedragen', aldus de agrariër. 'Dat we op een veld naast het Malieveld moeten komen te staan. Dat moeten we gewoon doen, we moeten het netjes houden.' Of alle trekkers daar een plek kunnen krijgen is echter nog maar de vraag, want bij het volgende verzamelpunt, de carpoolplaats bij Arnhem Noord, werd het aantal al op vierhonderd trekkers geschat. Dat is een fractie van het landelijke totaal.



Saamhorigheid

De stemming was op de carpoolplaats opperbest. Dat had voornamelijk te maken met de rit van de trekkers over de snelwegen A18 en A12 versterkt door het gevoel van saamhorigheid. 'Dat is een geweldig gevoel', stelt agrariër Tobi Venhoeven. 'Zoiets maak je eigenlijk nooit mee. We zijn de vorige keer met de bus geweest, maar we wilden nu met de trekker gaan. Om te laten zien dat wij jonge boeren ook verder willen in de toekomst.'



Volgens hem is de saamhorigheid binnen de Achterhoekse agrarische sector heel groot. 'We zijn samen één', aldus de agrariër. 'We moeten ons nu laten zien, nu hebben we de kans.' Hij hoopt dat na woensdag het hele stikstofbeleid door de politiek van tafel wordt geveegd. Zo niet, blijft hij strijden voor zijn toekomst. 'Ik hoop dat het een keer goed uitpakt. En anders gaan we door.'