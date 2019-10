Politie: lichaam Albanees Lato in stukken in kanaal gevonden

Het is nog altijd volstrekt onduidelijk hoe Festim Lato (43) om het leven is gekomen. Het lichaam van de inwoner van Afferden werd vrijdag 19 juli in het Amsterdam-Rijnkanaal aangetroffen. Dat was volgens de politie een lugubere vondst: het naakte lichaam van Lato werd in delen gevonden en was verdeeld over meerdere vuilniszakken.

Deze opvallende details werden dinsdagavond wereldkundig gemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Gezien in Abcoude

De politie tast nog in het duister in deze zaak. Lato is voor het laatst gezien in Abcoude, nabij Amsterdam. Daar had hij een afspraak in café/restaurant De Eendracht. Na de afspraak is hij in een auto gestapt, waarna hij niet meer levend is gezien. Hij stapte in een donkerblauwe MG TF135, deze werd bestuurd door een van de mannen met wie hij even daarvoor de afspraak had.

De bestuurder verklaarde aan de politie dat hij Lato ergens in de omgeving van Abcoude heeft afgezet. Onduidelijk is echter waar precies dat is geweest.

Lato was een markante persoonlijkheid. Hij woonde de afgelopen jaren in een afgelegen huis in Afferden. Hij had zichzelf uitgeroepen tot president van Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid. Lato wordt ervan verdacht een oplichter te zijn. Met zijn vlotte babbel en zakelijk instinct zou hij heel wat mensen om de tuin hebben geleid.

Kleding niet teruggevonden

De kleding die Lato droeg is overigens nog niet teruggevonden. Het gaat onder meer om een donkerblauw maatpak, een opvallende stropdas, een aktetas en een Rolex. Ook over het motief van het misdrijf tast de politie nog volledig in het duister.

Zie ook: Dode in Nigtevecht is Albanese politicus Lato