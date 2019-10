Plukactie levert stichting Sidney and Friends bijna 10.000 euro op

Nog nooit hebben ze zoveel geld opgehaald met het plukken van appels en peren voor hun stichting Sidney and Friends. Maar liefst 9744 euro haalde ze op dit jaar. 'Hiermee kunnen we heel wat keertjes met de huifbed rondjes rijden op het terrein van Groot Schuylenburg', laat vrijwilliger Dikkie Huiskamp weten.

In september deed Dikkie een oproep in het programma van Gelderland helpt omdat ze handjes te kort kwamen. Er waren zoveel appels en peren dit jaar dat er veel werk was te verzetten in de boomgaard bij 'de Nijensteen' in Veessen. De stichting was op zoek naar mensen die wilde helpen met het plukken. Het geld wat ze met de pluk verdiende, het plukloon, ging volledig naar de stichting.

Oproep Plukker gezocht eerder in de uitzending van Gelderland helpt:

Omdat de stichting volledig afhankelijk is van giften en geen subsidie krijgt, is het ieder jaar weer een uitdaging om genoeg geld binnen te krijgen, zodat ze huifbedritten kunnen blijven verzorgen voor meervoudig gehandicapten in Apeldoorn.

84 vrijwilligers

De plukactie is de grootste actie en dat is dit jaar ook wel gebleken, maar dat was het niet geweest zonder de hulp van alle vrijwilligers die mee hebben geholpen. 'Wij willen iedereen bedanken voor het helpen plukken van appels en peren voor onze stichting. In totaal hebben 84 mensen mee geplukt. Door de hulp van deze mensen kunnen we ook volgend jaar de mensen weer een glimlach bezorgen tijdens een huifbedrit', aldus Dikkie Huiskamp.





