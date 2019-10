We kopen steeds meer bij de boer, maar 'er is nog een slag te slaan'

Kopen bij de boer zit in de lift, zo blijkt uit cijfers. Het is steeds drukker in de boerderijwinkels, maar het kan allemaal nog wel wat professioneler en aantrekkelijker.

De laatste vijf jaar is het aantal bedrijven dat direct aan de consument verkoopt met ruim 15 procent is gestegen, blijkt uit onderzoek dat Marcel Vijn van de Wageningen University en Research afgelopen mei publiceerde. En de boerderijwinkels lieten door professionalisering een omzetstijging zien. In 2013 had een grote boerderijwinkel een gemiddelde omzet van 200.000 euro. Vorig jaar was dat verdubbeld naar 400.000 euro.

In de lift

Ook de boer zelf merkt dat 'kopen bij de boer' in de lift zit. Wessel van Olst uit Ressen is fruitteler en voorzitter van de landelijke corporatie Landwinkel. Hij verkoopt in zijn eigen winkel in Ressen naast zijn eigen producten ook producten van boeren uit de streek en soms van iets verder weg. 'Ik merk dat er meer interesse is en dat het drukker is bij de winkel. Maar wij zitten hier ook in een gunstig gebied. Mensen hoeven niet heel ver te reizen om hun boodschappen bij de boer te doen. Dat is anders als je kijkt naar bijvoorbeeld Friesland. Daar moeten mensen te ver reizen en dan heb je toch te weinig klanten.'

Bewuste keuze maken

Het gaat dus goed, maar het kan zeker beter, meent Van Olst. 'Mensen zeggen wel dat ze duurzamer willen, maar als ze in de supermarkt voor het vak staan, kiezen ze toch het goedkoopste. Je hoeft ook niet altijd naar de boerderijwinkel. Het zou al veel schelen als mensen in de supermarkt een bewuste keuze maken en producten uit de regio of in ieder geval uit Nederland kiezen en meer seizoensproducten.'

De boeren kunnen zelf ook nog wel een slag slaan, zegt onderzoeker Marcel Vijn van de Wageningen University en Research. 'Ze zouden nog meer naar de consument toe moeten gaan. Want boerderijverkoop is alleen interessant als je in de buurt zit van een stad of een dorp of aan een doorgaande weg.'

Boeren die verder weg zitten zouden bijvoorbeeld een verkooppunt kunnen openen in de stad, stelt hij. 'En de boerderijwinkels die er zijn, kunnen hier of daar ook nog wel professioneler. Het moet ook aantrekkelijk zijn voor consumenten en niet dat je in zo'n diepvrieskist moet graaien naar je stukje vlees.'

