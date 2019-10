Handel in harddrugs: drie personen aangehouden

De politie heeft drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar handel in harddrugs. Het gaat om een man en vrouw van 25 jaar uit Nunspeet en een man van 20 jaar uit Hierden.

De recherche startte een onderzoek na een melding via Meld Misdaad Anoniem over handel in harddrugs in Nunspeet. In het onderzoek kwam vervolgens een man in beeld die in Nunspeet woont, maar ook een garagebox in Harderwijk bezat.

Agenten vonden in die box en in diverse woningen vervolgens een wapen, drugs, illegaal vuurwerk en een contant geldbedrag. Alles is in beslag genomen.

De drie verdachten werden vorige maand al aangehouden. Enkele dagen geleden werd het voorarrest van de 25-jarige man uit Nunspeet verlengd. Hij geldt als hoofdverdachte. De andere twee personen zijn vrijgelaten, maar blijven verdachten.