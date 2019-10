Vrouw (26) krijgt celstraf voor overval bij fysiek beperkte man

De overval vond plaats op 22 augustus 2017. Terwijl de vrouw zich bij het 36-jarige slachtoffer in diens woning aan de Flierenhofstraat bevond, kwamen twee overvallers binnen. Ze vroegen om de autosleutels en om de inhoud van een kluis, die in de woning zou staan.

Het slachtoffer werkte niet mee en moest dat bekopen met meerdere klappen, waarbij hij ook met een vuurwapen werd geslagen. Nadat zijn belagers zonder buit vertrokken, werd hij hevig bloedend en met verschillende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Achterdeur opengelaten

In de nasleep van de overval bleek dat de vrouw weet had van wat er die dag te gebeuren stond. Haar mededader wilde bij het slachtoffer drugs en geld halen en de Bemmelse sprak met een smoes af in de woning van het slachtoffer. Zo wist ze zeker dat hij thuis zou zijn tijdens de overval. Ook stopte ze de hond van het slachtoffer in een bench en zorgde ze dat de achterdeur open was.

De rechtbank in Zutphen verweet haar dinsdag medeplichtigheid bij de gewelddadige overval. Daarvoor kreeg ze 344 dagen cel opgelegd, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. De proeftijd loopt twee jaar en de vrouw moet zich melden bij de reclassering.

Bovendien moet de Bemmelse, die in een eerder stadium nog zei dat ze niet betrokken was bij de overval en zelf slachtoffer was, het echte slachtoffer een schadevergoeding van bijna 10.000 euro betalen.

Een dader veroordeeld

Een van de twee mannen die met bivakmutsen op de woning binnenkwamen werd al eerder veroordeeld. Hij kreeg vier jaar celstraf en tbs opgelegd: niet alleen voor de overval in Bemmel, maar ook voor de mishandeling van een willekeurige voorbijganger, enkele maanden later. De identiteit van de tweede overvaller is nog steeds niet bekend.

Zie ook: