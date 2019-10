Parachutist Morgan krijgt na 75 jaar een gezicht in Oosterbeek

Morgan Probert kwam in 1944 om bij operatie Market Garden. Steman raakte gefascineerd door de omgekomen soldaat en zocht zijn familie op in Wales in Engeland. Hij ontmoette ook de zus van Morgan. 'Dat was heel bijzonder. We hadden meteen een klik.'

Steman merkte dat de familie weinig over Morgan sprak. Toch had hij zelf het idee de omgekomen soldaat goed te kennen. Hij bewoog de familie naar Nederland te komen voor een bezoek aan Oosterbeek, om het graf te bezoeken en om de medailles van Morgan te overhandigen aan het Airborne Museum.

'De medailles hingen in zo'n Welsh dorpshuis bij het stinkende toilet. Dat vond ik geen plaats daarvoor', zegt Steman. 'Nu is er weer een cirkel gerond. Morgan krijgt een plekje in het museum. De soldaat over wie in de familie zelden gesproken werd en die vergeten was, krijgt een gezicht.'

Veilige plaats

Directrice Sarah Heijse van Airborne Museum nam de medailles woensdag in ontvangst. Volgens de vier neven en nichten die speciaal voor de overhandiging uit Wales waren overgekomen, is het museum in Oosterbeek een veilige plek waar de medailles niet kunnen kwijtraken of gestolen kunnen worden.

Neef Gethin Roderick: 'We hebben het gevoel dat we de medailles zo dichter bij hem brengen. Want oom Morgan is hier immers begraven. Op begraafplaats Oosterbeek.'