Er zijn fouten gemaakt bij het NK wielrennen in Ede

'De briefing van de verkeersregelaars was slecht' en de regelaars kenden de lokale situatie niet goed, is te lezen. Dat zorgde voor chaos. 'Verkeer werd vaak niet doorgelaten, terwijl dat wel was afgesproken.' Mensen die zaterdagochtend bijvoorbeeld de N224 over wilden, konden er niet langs omdat verkeersregelaars de weg permanent dicht hielden.

Het was de bedoeling dat de N224 alleen werd afgesloten als er NK-wielrenners langs moesten. 'De verkeersregelaars die daar stonden en niet allemaal even goed Nederlands spraken, hadden de verkeersinstructies op papier bij zich maar wisten niet dat ze het open konden zetten', zegt burgemeester Verhulst.

'Toezicht gemeente had beter gemoeten'

Golazo Sports was verantwoordelijk voor de organisatie, waaronder de dranghekken, toiletten en verkeersregelaars. 'Daar hadden we beter op moeten toezien', zegt de burgemeester. 'Dat je niet een Engelssprekende student uit Groningen neerzet op de N224 terwijl die helemaal niet weet wat de N224 is', zegt Verhulst.

Ook noemt de burgemeester overvolle dixies. 'Die hebben wij niet neergezet, maar het is dan wel de gemeente die wat moet doen', stelt de burgemeester. 'We kunnen niet zeggen we laten ze maar twee dagen lekker vol staan natuurlijk.'

In het evaluatierapport staat dat niet altijd duidelijk was wie waarvoor verantwoordelijk was. De 'verantwoordelijkheidsverdeling' tussen de gemeente en organisator Galazo Sports had achteraf gezien beter uitgewerkt moeten worden, is een van de conclusies.

Voor herhaling vatbaar?

Toch spreekt de burgemeester over het geheel genomen van een 'geslaagd evenement'. Hij benadrukt dat er geen verkeersongevallen zijn geweest. 'Maar er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Dat merk je eigenlijk bij ieder groot evenement.'

405.000 euro en 30.000 bezoekers

Het NK Wielrennen werd gehouden op woensdag 26, zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 en kostte ruim 405.000 euro. De gemeente is ruim onder haar budget gebleven. Er was 413.000 euro begroot. Er kwamen 30.000 bezoekers op het evenement af, veel meer dan de 15.000 bezoekers die verwacht werden.



'De televisie-uitzendingen zijn door ruim 4 miljoen mensen bekeken met als absoluut hoogtepunt de live uitzending op zaterdag van de finale van de wegwedstrijd van de dames elite', staat in de evaluatie. 'Deze uitzending is door 1,3 miljoen mensen bekeken.'

Ook bij Wings of Freedom en Airborne Luchtlandelingen waren er problemen met de bereikbaarheid. 'Het zou het makkelijkste zijn om niets meer te organiseren, dan heb je ook geen knelpunten', stelt Verhulst. Maar dat is zeker niet het plan, legt hij uit. Ede heeft de ambitie om in de toekomst meer grote evenementen met nationale uitstraling naar zich toe te trekken.

Of het NK nog een keer in Ede komt? Op basis van de evaluatie vindt burgemeester Verhulst het evenement voor herhaling vatbaar. 'We zijn er met de kosten uitgekomen, de knelpunten zijn benoemd die zou je een volgende keer kunnen voorkomen.' Maar 'een volgende keer kijken we zelf meer mee dan we nu gedaan hebben', stelt hij.

