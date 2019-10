Het paddenstoelenseizoen is in volle gang, maar pas op dat je niet gaat trippen

Wie nu een herfstwandeling maakt, komt de mooiste paddenstoelen tegen. Prachtig om te zien, maar misschien heb je er ook wat aan voor in de keuken. Gewoon uit de eigen tuin, het bos of het park om de hoek.

Tientallen soorten

Alleen in park Sonsbeek in Arnhem kom je al snel tientallen verschillende paddenstoelen tegen. 'Van hele grote parasolzwammen tot bijvoorbeeld botercollybia's of amethistzwammen – de rodekoolzwammen', vertelt Flores. Heerlijk voor in de pasta, bijvoorbeeld.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Of je ze ook mag plukken, verschilt volgens Flores per locatie. 'Je mag in Nederland paddenstoelen plukken, als je je houdt aan de afspraken die ter plekke gelden. Dus bijvoorbeeld bij Staatsbosheer mag je een blauw champignonbakje vol met paddenstoelen plukken, maar meer ook niet.'

Doodgaan of trippen

Bijna alle padenstoelen kun je eten, maar dus niet allemaal. 'Er zitten ook giftige tussen', waarschuwt hij.

Aan de buitenkant is dat lastig te zien. 'Als je het bos in gaat, neem dan een veldgids mee waar eetbare paddenstoelen in staan beschreven. Want je kunt echt doodgaan, gaan trippen of een andere vergiftiging oplopen.'