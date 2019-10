Wie heeft de Musicalposter The Phantom of the Opera?

Al een aantal jaar ben ik op zoek naar de merchandise musicalposter van The Phantom of the Opera. Henk Poort en Joke de Kruijff speelden in deze musical die te zien was in het circustheater in Scheveningen. Mijn man en ik hebben ons verloofd die avond en zijn dit jaar 20 jaar getrouwd. Ik heb alles afgezocht, maar helaas heb ik hem nergens kunnen vinden.

Graag zou ik die poster thuis ophangen, omdat we er dierbare herinneringen aan hebben. Wie heeft de poster of weet waar we deze zouden kunnen krijgen? Je zou ons er heel blij mee maken.

Kunt u helpen bij de zoektocht? Reageer dan hieronder.