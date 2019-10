Extra aandacht voor reanimeren: 'Eerste zes minuten zijn van levensbelang'

Het is woensdag de internationale dag van de reanimatie. Een dag die vorig jaar in het leven werd geroepen en officieel door het leven gaat als 'Restart a Heart Day'. In dat kader kun je woensdag onder meer in Zutphen terecht om alles te weten te komen over reanimatie.

Met de dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van reanimatie door omstanders in het geval dat iemand een hartstilstand krijgt. 'We richten ons echt op die omstanders, omdat het voor een ambulance simpelweg onmogelijk is om binnen een paar minuten aanwezig te zijn. Of hij moet toevallig om de hoek staan', vertelt Rutger Jongejan, ambulancebroeder en betrokken bij Cognitium, dat trainingen voor hulpverleners verzorgd.

Van levensbelang

'Die eerste zes minuten zijn van levensbelang. Na die tijd neemt de overlevingskans elke minuut met 10 procent af', vertelt Jongejan.

Luister naar een gesprek met Rutger Jongejan op Radio Gelderland (de tekst gaat daaronder verder):

In dat kader is er in Zutphen woensdagmiddag een gratis kennismaking met reanimatie in het onderwijs en het gebruik van AED's. 'De kans dat je als omstander met een hartstilstand te maken krijgt, is gewoon vrij groot. Daar is dus de winst te behalen en hopen we dat zoveel mogelijk mensen kennis krijgen van reanimatie. Omstanders zijn van cruciaal belang', aldus Jongejan.

Naast de gratis kennismaking hoopt Jongejan dat mensen zich realiseren wat voor een verschil ze kunnen maken. 'En dit is binnen drie uurtjes te leren. Dan praten we over hartmassage en beademing en ook het gebruik van de AED.'