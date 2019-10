Breinburg niet, Seuntjens hoopvol en optimistisch bij De Graafschap

door Richard van der Made

Breinburg (zie foto onder) is namelijk nog altijd onderweg met Aruba voor twee interlands. In het tweeluik tegen Jamaica maakte de middenvelder het eerste duel al helemaal vol. 'In de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, speelt hij nog een keer en dan vliegt hij door een tijdzone terug naar Nederland. Dus Greg kan ik er voor vrijdag niet bijhalen. Dat is irritant, want hij gaat steeds beter spelen', zegt Snoei.

Respectloos

Vrijdag gaat De Graafschap op bezoek bij de nummer zes Jong FC Utrecht. Drie dagen later wacht koploper NAC in het Rat Verlegh stadion in Breda. Of Ralf Seuntjens in Utrecht aan de aftrap verschijnt is twijfelachtig. Maar NAC, voor Seuntjens de wedstrijd van het seizoen, haalt de Bredanaar waarschijnlijk wel. 'Dat zou helemaal mooi zijn.'

'Die wedstrijd heb ik groot omcirkeld', vertelde de spits die eind vorig seizoen om tafel zat met NAC maar binnen vijf minuten te horen kreeg dat hij niet welkom was. 'Ik voelde me toen respectloos behandeld', liet Seuntjens onlangs openhartig weten bij Omroep Gelderland.

Seuntjens wordt individueel 'opgetraind', terwijl de centrumspits een blik werpt op de grote groep aan de overkant

Seuntjens weer bij selectie

Seuntjens herstelt nu ruim twee weken van een kuitblessure en trainde dinsdag nog apart van de groep. Woensdag wordt hij weer terug verwacht in de selectie. 'Zo ernstig is het allemaal niet. Maar het wordt zeker niet vrijdag en ook maandag starten. Het moet wel verantwoord zijn. Gelukkig gaat het nu snel de goede kant op al is het elke dag afwachten hoe ik uit bed kom. Morgen bij de groep? Die kans is wel groot. Ik heb Jong FC Utrecht nog niet uit het hoofd gezet, misschien kan ik daar invallen en dan tegen NAC gelijk spelen Ja, ik denk voor vrijdag zeker bij de selectie te zitten.'

Klein risico

Ook Snoei, die veelvuldig contact heeft met zijn aanvoerder, is positief. 'Ralf gaat met sprongen vooruit, maar hij kan zelf het beste aangeven hoe hij er voor staat. Als je over de 30 bent, ken je je lichaam heel goed. Een klein verantwoord risico durf ik wel met hem te nemen, maar we doen dat in nauw overleg met de fysio.'

Jasje uitgedaan

Een ander vraagstuk is de situatie rond Daryl van Mieghem (foto onder) die terug is van een kuitbeenbreuk. De vleugelspits trainde, ook grote delen in het beoogde basisteam, volop mee en lijkt klaar voor een snelle rentree. 'Hij zit er heel dicht tegenaan, doet zijn stinkende best maar conditioneel doe je in negen weken wel een jasje uit natuurlijk', reageerde Snoei. 'Hij zal een goede trainingsweek moeten maken.' De trainer uit Didam denkt vrijdag opvallend genoeg aan een basisplaats. 'En dan misschien een uur, of zeventig minuten.'

Van Heertum of Van Huizen

En dan is er nog Toine van Huizen. Vorige week raakte de centrumverdediger geblesseerd tijdens de training. Vrijdag ontbrak Van Huizen in het oefenduel met Heracles en ook dinsdag stond hij nog niet op het veld. 'We hebben wel wat problemen op te vangen', aldus Snoei. 'Toine speelt een fantastisch seizoen tot nu toe, maar Van Heertum heeft ook al laten zien dat hij er dan staat. En zo kunnen meer jongens misschien een kans krijgen en laten zien waarom we ze naar De Graafschap hebben gehaald.'