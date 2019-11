GLD doc - Nier gezocht

Stanley de Fretes (61) uit Doetinchem zoekt een nier van een levende donor. De alleenstaande vader van vier kinderen wil zijn kroost zien opgroeien. ''Ik weet niet of ik het lang trek, dialyseren. Daarom zoek ik een nier''. Zijn nierziekte sloopt hem, maar de verantwoordelijkheid voor zijn kinderen houdt hem op de been. Stanley zorgt voor zijn jongste twee kinderen (13 en 15 jaar) en zij zorgen voor hem. Zijn dochters hebben hem zelfs een nier aangeboden, maar om een nier te kunnen doneren moet je minstens 18 jaar zijn.

Stanley ligt drie keer per week, vier uur lang aan het dialyseapparaat, in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Een nachtmerrie voor hem. De pijn van het aanprikken, de tijd die hij niet bij zijn kinderen kan zijn, de energie die het vreet. Hij moet dialyseren om in leven te blijven. Doet hij dat niet, dan raakt zijn lichaam vergiftigd. ''Het is kiezen tussen twee kwaden''. Even kon hij proeven van een leven in vrijheid, toen hij vorig jaar november een nieuwe nier kreeg. Maar de blijdschap was van korte duur toen bleek dat de donornier werd afgestoten. Stanley is nu dus weer terug bij af. Hij staat weer op de wachtlijst voor een nieuwe nier.

''Ik weet niet of ik het lang trek, dialyseren. Daarom zoek ik een nier, een donornier van een levend persoon. Ik ben verantwoordelijk voor de kinderen, dus ik moet doorgaan, voor hen. Dat is het enige dat me nog op de been houdt. En het vooruitzicht dat ik nog een nieuwe nier krijg. Maar anders had ik het bijltje er al lang bij neergegooid''. Hij heeft al zijn hoop gevestigd op een oproep bij Gelderland helpt. Gelderland helpt is een platform van Omroep Gelderland dat TV, radio en internet inzet om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen.

In de documentaire wordt Stanley gevolgd in zijn zoektocht naar een nierdonor. Vindt hij een donor? Krijgt hij een nieuwe nier en daarmee een nieuw leven, voor hem en zijn kinderen?

De documentaire Nier gezocht is op 12 november om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.