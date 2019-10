Jongen (17) spuit graffiti op elektriciteitshuisje... als taakstraf

Het idee was afkomstig van Esther Bosgoed, coördinator van de Buurtacademie en het jongerencentrum 0313 in Doesburg. Zoals wel vaker kreeg ze een telefoontje vanuit bureau Halt, met de vraag of ze iemand kon helpen met het uitvoeren van een taakstraf. 'Ik zei: 'Laat hem maar een appje sturen om een afspraak te maken'', vertelt Bosgoed.

Creatieve jongen

Toen de jongen contact met haar zocht, viel haar oog direct op zijn profielfoto. Daarop is de achterkant van een spijkerjas te zien, versierd met verschillende pentekeningen. 'Het leek me een creatieve jongen. Die kunnen we dan wel allerlei klusjes laten doen, zoals vuil prikken of graffiti verwijderen. Maar met 0313 zijn we veel bezig met streetart, dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gevraagd of hij het zag zitten om met graffiti aan de slag te gaan.'

De jongen reageerde daar positief op en ook van Halt kwam groen licht. 'Toen hij thuis kwam, stuurde hij direct via de app dingen die hij zelf had getekend. Ik vroeg hem de link met Doesburg en Hanzesteden te zoeken. Daarna heb ik een professional van de Verfbrigade aan hem gekoppeld.'

De tekst gaat verder onder de foto:



Het 'oude' elektriciteitshuisje. Foto: Esther Bosgoed

Veel meer tijd

Het hele project kostte de jongen meer tijd dan de 5 uur taakstraf die hem was opgelegd. 'Maar dat maakte hem niet uit. Hij is zelf heel trots op het resultaat en blij dat hij dit voor Doesburg heeft kunnen doen, dat is mooi om te zien', aldus Bosgoed.

Waarom de jongen – die niet bij naam genoemd wil worden – een taakstraf kreeg, kan ze niet zeggen. 'Hij wist zelf ook dat hij iets verkeerds had gedaan en de kans op herhaling is klein. Misschien vinden mensen dat een taakstraf moet straffen. Ja dat is waar, maar voor mij betekent het ook dat je iets terug kunt doen voor de maatschappij. In dit geval doet hij dat in positieve zin.'