Fipronilbedrijven terecht geblokkeerd, behalve in twee gevallen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBd) vindt dat het grootste deel van de 'fipronilbedrijven' tijdens de eiercrisis in 2017 terecht is geblokkeerd. Hij tikt de minister wel op de vingers omdat hij de boeren eerder had moeten horen én omdat hij zijn dossier niet op orde had.

door Ellen Kamphorst

Kippenboeren mochten eieren niet afvoeren omdat bij het schoonmaken van stallen het verboden middel fipronil was gebruikt. Ze hadden het Barneveldse bedrijf ChickFriend ingehuurd om bloedluis te bestrijden.

117 bedrijven in de pluimveesector vinden het onterecht dat ze tijdelijk zijn gesloten tijdens de eiercrisis. Maar volgens het CBb heeft de minister voldoende bewezen dat fipronil een schadelijke stof is en dat het eten van verontreinigde eieren een risico voor de volksgezondheid is. Daarom vindt het CBb de blokkade van de pluimveebedrijven terecht, behalve in twee zaken.

De blokkade van een bedrijf dat broedeieren voor de fok van vleeskuikens produceert, is onterecht. De minister stelt dat deze eieren ook gegeten hadden kunnen worden, maar onderzocht dat volgens het CBb niet. In een andere zaak gaf de minister het bevel tot blokkeren mondeling, terwijl dat schriftelijk had gemoeten.

Deze uitspraak is definitief. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak. Wel is er nog een hoger beroepszaak in voorbereiding bij de reguliere rechtbank.

