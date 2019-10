'Je hoeft straks niet meer naar Arnhem of Nijmegen', 350.000 euro voor popmuziek Wageningen

Het Wageningse college wil de komende vier jaar 350.000 euro uittrekken voor popmuziek in de stad. 'We willen pop in Wageningen met dat geld naar een hogere niveau tillen', zegt Ron van der Sterren van Wageningen Live. Hij legt uit wat de mensen kunnen verwachten.

door Joukje Valkenburg - Beiboer

Samen met andere partijen wil Wageningen Live grote muzieknamen naar de stad halen. 'De feestjes zijn nu leuk, soms legendarisch en te gek, maar de organisatoren hebben de wens om grotere dingen te doen', zegt Van der Sterren. 'Zodat je naar Wageningen gaat en niet naar Utrecht, Arnhem of Nijmegen hoeft.'

Groter publiek

De programmering is nog niet rond, benadrukt hij, maar er zijn wel namen die rondzingen. 'Denk aan Imperial Wax of Mystery Lights uit het clubcircuit, maar ook aan rapper Joost of Rico & Sticks. Dat zijn artiesten die nu niet naar Wageningen komen en straks misschien wel. Daarnaast hopen we ook in de wereld van feesten met dj’s de lat wat hoger te kunnen leggen.'

Kleine bandjes die nu al in Wageningen spelen, krijgen bovendien een groter publiek. 'Wat als we dat lokale rockbandje nu eens programmeren met een landelijke naam, dan kunnen we er veel meer mensen naartoe krijgen en heeft het lokale bandje er ook wat aan.'

Pop-up-pop: overal in de stad

Als de plannen doorgaan, komen er vanaf 2020 zo'n 20 tot 40 optredens per jaar. Kaartjes daarvoor gaan 5 tot maximaal 20 euro kosten, is het idee.

De concerten worden dan gehouden op verschillende locaties in de stad. Daarom spreekt Van der sterren ook wel van 'pop-up-pop'. Overal zullen muziekpodia verrijzen. 'Een poporganisatie zonder eigen podium', zo vat Van der Sterren het samen. 'Theater Junushoff, cafés Daniels en Loburg en jongerenvereniging Unitas doen al mee.'

Er zou ook een popzaal in het oude postkantoor komen, maar dat bleek te duur.

Gemeenteraad aan zet

Donderdagavond presenteert Van der Sterren de plannen voor pop-up-pop aan de stad en de gemeenteraad. De raad moet vervolgens beslissen hoeveel geld er voor komt.

In het coalitieakkoord was 125.000 euro per jaar gereserveerd, maar vanwege tekorten wil het gemeentebestuur het budget terugschroeven naar 75.000 euro in 2020-2021 en maximaal 100.000 euro in 2022 en 2023.

In totaal stelt het college dus voor om maximaal 350.000 aan het popmuziek te besteden. 29 oktober bespreekt de gemeenteraad de begrotingsplannen, waar het poppodium onderdeel van is, voor het eerst.

