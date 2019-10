Een schuilkerk voor katholieke missen in Ewijk: 'Het was hartstikke illegaal'

Er ontstonden zogenaamde 'schuilkerken' waar katholieke missen werden georganiseerd. Zo ook in Ewijk, op slot Doddendeal. Johan van Stepraedt en zijn vrouw Maria van Dordt woonden op het slot. 'Zij vonden dat ze op moesten staan voor het katholieke geloof en dat moesten beschermen. Ze hebben daarvoor gezorgd door hun huis open te stellen voor de gemeente', vertelt Jan Willem 't Hooft, die nu waakt over het slot, in het programma Ridders van Gelre.

De tekst gaat verder onder de video:

In de kelder van het slot was een kerk ingericht. 'Nu vinden mensen het saai om naar de kerk te gaan, maar ik kan mij best voorstellen dat het toen best spannend was. Het was hartstikke illegaal wat je deed', zegt presentator René Arendsen.

De katholieke traditie bleef eeuwen voortbestaan in Ewijk. Vermoedelijk wordt daarom ook in Ewijk het carnaval gevierd onder de naam Zottendael, vernoemd naar het slot.

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.