De Heren van Batenburg hielden een beeldenstorm in hun eigen kerk

Ze kwamen in conflict, omdat de hertog wilde dat iedereen in zijn land katholiek was. De Heren van Batenburg wilden echter hun eigen religie bepalen en werden protestants. In de kerk van Batenburg werd vervolgens, in opdracht van de heren, een beeldenstorm verricht.

De tekst gaat verder onder de video.

Bas Steman van de Ridders van Gelre sprak met Batenburger Jan van de Bovenkamp over de heren. 'Wat mij zo frappeert is, jarenlang ben je katholiek. Dan gebeurt er iets waardoor je je eigen kerk kapot gaat slaan', zegt Steman. Van de Bovenkamp: 'Ik denk dat het belangrijker gevonden werd om te laten zien wie de baas is. Dan moet zo'n kerk daar maar even voor gebruikt worden.'

Met de Heren van Batenburg liep het uiteindelijk slecht af. 'Als je wil laten zien dat je de baas bent, eindigt het soms zo. Omdat iemand anders ook van plan is zijn macht de illustreren.' In Brussel, het centrum van de Katholieke macht, ging op het plein publiekelijk hun hoofd eraf.

Bekijk hier de hele uitzending van Ridders van Gelre.