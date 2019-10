Polders in het Land van Maas en Waal voerden 625 jaar lang discussie

René Arendsen ging in het programma Ridders van Gelre op zoek naar het verhaal van de weteringen in het gebied. Jan Reijnen weet alles over de waterhuishouding van de graaf en legt het ridder René in een bootje op de wetering bij Appeltern haarfijn uit.

Opgesloten in het kasteel

Graaf Reinoud II was vermoedelijk niet bepaald een familieman. In 1316 kreeg hij mot met zijn vader en sloot hem op in zijn kasteel. Vervolgens nam hij de macht over, wat wel een goede ontwikkeling was voor Gelre.

'Voor Gelre was de zoon van de graaf voor groot belang voor de waterhuishouding', legt Jan Reijnen uit. 'Die heeft al die rivierpolders landbrieven voorgeschreven over hoe men met het watersysteem moest omgaan.' Daarmee zorgde de graaf voor dijken, sluizen en weteringen om het overtollige regenwater af te voeren naar de rivieren.

Eeuwenlange discussie

In eerste instantie ging het rap met de plannen van de graaf. 'De oude wetering is in 1321 aangelegd. Drie tot vier jaar later is de nieuwe wetering aangelegd.' Door de weteringen werd zo'n 8.000 hectare geschikt voor land- en tuinbouw. Anders was het 'plas en drasgebied geworden, onbruikbaar'.

Niet alle plannen werden snel uitgevoerd. 'Alleen de bovenliggende en de benedenliggende polders aan de wetering hebben constant discussie gehad over het openen en sluiten van de schutlakens.' Het was niet zomaar een discussie, maar eentje die 625 jaar duurde. Pas in 1952 werd het plan van de graaf afgemaakt.

