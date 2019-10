Ruben (19) tekent peperdure sportauto's voor klanten over de hele wereld

door Madelien Jansen

Vanuit zijn slaapkamer runt Ruben zijn zaakjes. Aan zijn bureau tekent hij auto's in opdracht van klanten uit onder meer Amerika, Nieuw-Zeeland, Engeland, Duitsland en Nederland. Deze week werkt hij aan een BMW 5-serie. 'Een tekening in opdracht van een klant, die deze weer door gaat geven als geschenk aan een klantrelatie.'

Eerste betaalde opdracht: Jaguar van de buurman

Ruben kan zich niet anders herinneren dan dat hij dol is op auto's. Op jonge leeftijd ging hij regelmatig naar autoraces, circuits, musea en evenementen. 'Daarnaast vond ik tekenen altijd al heel leuk. Die twee passies gecombineerd maakten eigenlijk dat auto's vaak het onderwerp van mijn tekeningen waren. Dat is uitgegroeid tot dit.'

Bekijk de reportage (de tekst gaat daaronder verder):

Door een buurman die graag een tekening van zijn Jaguar wilde, realiseerde Ruben zich dat hij geld kon verdienen met tekenen. 'Die heb ik toen nagetekend, voor een symbolisch bedrag van 50 euro. Daarna dacht ik: het is leuk om dit vaker te doen.'

Sindsdien deelt de tiener zijn werk via social media, waarna steeds meer mensen een aanvraag doen voor een tekening. 'Ik realiseerde me toen dat er een markt voor zou zijn.'

Stap naar de Kamer van Koophandel

Als klanten Ruben steeds vaker weten te vinden, besluit hij zijn eigen bedrijf op te richten. Onder de naam Ruben Groeneveld Art schrijft hij zich op 18-jarige leeftijd in bij de Kamer van Koophandel.

'Dat was eigenlijk een vrij logische stap', aldus Ruben. Zijn ouders staan er volledig achter, vooral omdat ze zien dat hun zoon serieus bezig is met zijn business. 'Gelukkig hadden we wat mensen in onze omgeving die hem op weg konden helpen, want wij nebben er zelf weinig kaas van gegeten', zegt vader Rudi.

Het verhaal van de Varssevelder is niet uniek, blijkt uit de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel. In 2019 schreven ruim 600 Gelderse jongeren tussen de 13 en 18 jaar zich in bij de KvK. Dat is nu al bijna een vijfde meer dan in 2018, en het jaar is nog niet eens om. Ten opzichte van 2016 is het aantal zelfs verdubbeld. De detailhandel is daarbij populair: jongeren kiezen het vaakst voor het online verkopen van kleding- en mode artikelen.

'Het verdient beter dan een bijbaantje'

Wekelijks besteedt Ruben ongeveer tien uur aan zijn eigen onderneming. Meer lukt nu ook niet, want hij loopt momenteel stage voor zijn studie communicatie. 'Het verschilt een beetje, maar gemiddeld zit ik zo rond de vijftien uur per tekening.'

Al die uren tekenen leveren hem natuurlijk ook wat op, maar of hij er ook rijk van wordt? 'Tja, wat is rijk? Het verdient beter dan een bijbaantje. Als student heb ik nu niks te klagen. Maar als ik het als voltijdbaan zou gaan doen, dan wordt het al wel iets anders.'

Een van de duurste wagens die Ruben ooit voor een klant op papier zette is een Pegani Zonda, een model van de Italiaanse autobouwer Pagani Automobili. 'Deze kostte denk ik zo rond de 1,5 miljoen.'

Zelf droomt Ruben van een Porsche. 'Oude sportauto's vind ik heel mooi, maar met een nieuwe Ferrari of Porsche zou ik ook tevreden zijn.' Voordat hij zo'n auto kan kopen moet hij wel eerst nog heel wat uurtjes doorbrengen achter de tekentafel. 'Daar moet ik nog heel wat tekeningen voor maken.'