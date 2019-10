Gelredag 2 november: GeoFort, Herwijnen

GeoFort is gevestigd op een oud fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en draagt vele interessante, historische weetjes en geheimen met zich mee. Welke functies hadden de diverse gebouwen? Waarom staat het fort op deze plek en wat was de rol als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie? En hoe zat dat nu precies met die twee waschvrouwen en 340 soldaten die op het forteiland woonden?

Kom naar het interactieve forteiland waar alles draait om de aarde. Ontdek hoe het zit met nieuwe energiebronnen, big data en klimaatveranderingen. Leer over fake maps, satellieten en smartphones. In de GeoExperiece ga je binnen en buiten het experiment aan. Je raakt gedesoriënteerd in de donkere ondergrondse gang. Je wordt uitgedaagd in het doolhof en raakt gefascineerd door de speurtochten en het schatzoeken. Kinderen kunnen speuren in de Vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer. Na een dagje GeoFort weet je hoe een zalm de weg vindt, waarom de Noordpool verschuift en nog veel meer. Het is uitdagend voor jong en oud. Het GeoFort bouwt Nederland na en probeert Nederland te verbeteren. Verleg je grenzen bij GeoFort!

Bezoekers worden om 10.00 uur ontvangen in het auditorium van het GeoFort. Er is een korte introductie waarbij zowel de historische functie als de hedendaagse invulling van het GeoFort besproken worden. Daarna kunnen bezoekers met een gids over het forteiland ronddwalen. Bezoekers mogen ook zelfstandig op ontdekkingstocht over het forteiland. Vanaf 11.00 uur is het restaurant van het GeoFort geopend en kunnen bezoekers terecht voor een kopje koffie of de lunch.