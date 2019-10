Minder druk op Gelderse stations door extra bussen

Vanaf de stations reden extra bussen, omdat er meer reizigers werden verwacht. 'Dinsdag is over het algemeen altijd wat drukker, maar vooralsnog lijkt het mee te vallen. Hopen dat we dat kunnen volhouden tot en met morgen', zegt een woordvoerder van de NS.

Op het station in Nijmegen stond dinsdag in de ochtendspits wél een flinke rij, maar de meeste reizigers zaten al binnen een minuut of vijf in de bus.

De NS-woordvoerder verwacht dat het woensdag nog rustiger wordt: 'Maar we houden altijd een slag om de arm. Als het nodig is, zetten we dan ook weer extra bussen in.'

Drukke maandag

Een ongeluk in Elst veroorzaakte maandagochtend flinke vertragingen in Nijmegen. Volgens de NS kwamen twee bussen niet aan, omdat ze in de file stonden.

Ook tijdens de drukke avondspits was het in Arnhem en Nijmegen strijden om een plaatsje: passagiers moesten rekening houden met een extra reistijd van 15 tot 45 minuten.

