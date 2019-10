'Dag van de Witte Stok' voor blinden in het verkeer

Slechtziende en blinde voetgangers met een witte stok ervaren nog te vaak dat er niet voor hen wordt gestopt. Dat leidt tot gevaarlijke situaties in het verkeer. Daarom komen de werkgroep Omzien van OogCafé Druten en Koninklijke Visio dinsdag in actie in Druten, op de internationale Dag van de Witte Stok.

Volgens Koninklijke Visio is aandacht heel hard nodig. 'Op straat worden slechtzienden met een witte stok vaak genegeerd door overige verkeersdeelnemers', zegt revalidatietherapeut Erik Arnoldussen. 'Als iemand met een witte stok kenbaar maakt de straat over te willen steken, dan heeft hij of zij voorrang. Alleen auto's van rijscholen stoppen dan, want die weten dat. Andere verkeersdeelnemers geven gewoon gas.'

Gevaarlijk en onzeker

Het gaat volgens Arnoldussen vaak goed, maar het levert ook vervelende en gevaarlijke situaties op. 'Die leiden tot onzekerheid in het verkeer bij slechtzienden. En dat terwijl zelfstandigheid zo belangrijk voor ze is.'

Zelf ervaren

Belangstellenden kunnen dinsdag in cultureel centrum D'n Bogerd in Druten middels een simulatiebril en taststok ervaren hoe het is om als slechtziend of blind persoon aan het verkeer deel te nemen. Bij het oversteken van de straat worden de deelnemers uiteraard begeleid door een ervaren trainer. Ook is er een informatiestand en geven ervaringsdeskundigen en medewerkers van Visio Nijmegen uitleg.

Naast Druten wordt nog in negen andere Nederlandse plaatsen aandacht besteed aan de Dag van de Witte Stok.

Verslaggever George Borghouts probeerde het dinsdag uit in Nijmegen: