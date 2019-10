Weer schade aan Jumbo: 'Chauffeurs kunnen er eigenlijk niets aan doen'

Het is weer zover. Voor de tiende keer in vijf jaar tijd ligt de siergevel van de Jumbo aan het Molenplein in Nijkerk aan diggelen. Winkeleigenaar Rob Veltink van de Nijkerkse supermarkt legt uit hoe dat toch steeds komt en dat een oplossing niet simpel is. 'Wie het gouden ei voor me heeft, krijgt zijn gewicht in pepernoten', zegt hij.

'De chauffeurs kunnen er eigenlijk bijna niks aan doen. De situatie waarin chauffeurs moeten laden en lossen is gewoon heel lastig, ze moeten een hele moeilijke draai maken', vertelt Veltink, die zaterdag 'behoorlijk stond te balen' toen er weer drie vierkante meter baksteen bij de goederendeur lag.

Bak zwenkt uit

Veltink is sinds vier jaar eigenaar van de winkelformule in Nijkerk, maar is niet zelf de eigenaar van het winkelpand. Hij was zodoende ook niet betrokken bij het uitstippelen van de laad- en los-omgeving. 'Het gebouw was al klaar.'

'Naar binnen rijden gaat nog wel, maar als ze naar buiten willen rijden moeten ze veel te vroeg beginnen met indraaien en zwenkt de bak uit. Het is afgebakend door varkensruggen en daardoor veel te smal. We waarschuwen leveranciers voordat ze komen, in alle talen. En we staan er altijd bij. Toch gaat het mis: het is centimeterwerk.'

Geen gat in de winkel

Veltink heeft gelukkig geen getouwtrek van de schades. Omdat hij huurt. Dat is iets tussen de vereniging van eigenaren van het gebouw en de verzekeraar van de vervoerder. Ook is het altijd de siergevel, waar nog een dikke betonnen muur achter zit. Er zit dus nooit een gat in de winkel. 'Maar vervelend is het wel.'

Experts in vastgoed en vervoer van Jumbo hebben al een keer met de gemeente aan tafel gezeten om een oplossing te bedenken. 'Dat heeft nog niet tot een oplossing geleid. De huidige situatie lijkt de enige optie. Een of twee varkensruggen weghalen zou kunnen schelen, maar die liggen daar om fietsers te beschermen. En anders zitten we al op het terrein van de buren bij het UWV.'