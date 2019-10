Boeren laten van zich horen tijdens Elburgse raadsvergadering

Het was druk in de raadszaal. Foto: Omroep Gelderland

Zo'n 15 trekkers stonden maandagavond voor het gemeentehuis van Elburg. In de raadsvergadering sprak Albert Nagelhout namens de boeren in over de gevolgen van de stikstofproblematiek. 'We willen een eerlijke verdeling van de lasten, en niet dat wij alles zelf moeten dragen.'

door Rik Kapitein

'We zijn al jaren bezig met vergroenen', benadrukte Nagelhout. 'Wij houden de sloten schoon, wij zorgen voor de weidevogels, wij zorgen voor de bloemen en groenstroken.' Maar hij verwacht ook iets van de lokale politici. 'We stemmen op jullie, maar we verwachten ook van jullie dat jullie dan je voor ons inzetten. Gebruik de kanalen die je hebt, ga bij je landelijke fractie voor ons op de bres.'

Nagelhout oogstte veel applaus met zijn betoog. De raadszaal zat meer dan vol met boeren en familieleden, die de zorgen van Nagelhout deelden. 'Maar we zijn toch teleurgesteld in onze vertegenwoordigers', zei Nagelhout. 'Want toen wij vanuit Nunspeet naar Den Haag vertrokken, was daar wel de burgemeester van Nunspeet, maar niet die van Elburg. Niemand van jullie was daar.'

'Denk na over de lange termijn-gevolgen van jullie beleid', zei Nagelhout nog aan het eind van zijn betoog. 'Dat kost onze economie gewoon heel veel, dat gaat ten koste van onze burgers. Wij willen met alle plezier de raad uitnodigen om bij ons op het bedrijf te komen.'

De raadsleden toonden begrip voor de situatie van de boeren. 'De agrarische sector staat voor een enorme uitdaging', beaamde ook burgemeester Rozendaal. 'Hoeveel ruimte is er bij de boeren om nog in te krimpen?' was de vraag van CDA'er Cees Dijkhuizen. 'Ik heb de afgelopen jaren tonnen geïnvesteerd om te vergroenen en te verduurzamen', antwoordde Nagelhout. 'Dat kun je me nu niet afpakken, omdat er een stukje wetgeving niet klopt. We hebben nu een wereldwijde voorsprong, qua duurzaamheid en vergroening, dat moeten we niet weggeven.'

De fractievoorzitters van de verschillende partijen staken direct na het inspraakmoment de koppen bij elkaar. Na een kort overleg las burgemeester Rozendaal namens de gemeenteraad een steunbetuiging voor. 'We leven mee met de situatie waarin u zich bevindt. We willen graag met onze agrariërs in gesprek. We nemen de uitnodiging graag aan. We willen duidelijk krijgen wat dit betekent voor Elburg.'